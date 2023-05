Le numéro neuf, qui s’est blessé cette semaine à l’entraînement, ne participera pas à la dernière journée du championnat, ce dimanche à Lyon. Pour le remplacer, c’est le jeune Hugo Camacho qui devrait officier à la mêlée.

C’est un vrai huitième de finale que va jouer l’Aviron bayonnais, dimanche soir à Lyon. Septièmes du classement avant cette 26e journée, les Basques sont à quatre points du Lou et le top six est encore envisageable pour les ciel et blanc. Pour ce voyage dans le Rhône, les Bayonnais devront néanmoins faire sans Maxime Machenaud.

Le numéro neuf, qui s’est fait une déchirure cette semaine à l'entraînement, est forfait pour la rencontre. C’est un coup dur pour les Basques. Machenaud venait d’enchaîner quatre titularisations et les ciel et blanc doivent déjà composer avec l’absence de Guillaume Rouet (côtes cassées à la Rochelle le 15 avril dernier). Suite aux prêts de Michael Ruru (Vannes) et Hugo Zabalza (Vannes, puis Bordeaux), l’Aviron n’a plus de numéro neuf valide dans son effectif. Sur les rencontres précédentes, c’est l’ouvreur Thomas Dolhagaray (23 ans) qui était chargé de couvrir le poste sur le banc.

Une première pour Camacho

Cette fois, la donne devrait être différente, puisque le manager bayonnais Grégory Patat va confier les clés du camion à Hugo Camacho. Le joueur, qui fêtera demain ses 19 ans, va ainsi vivre ses premières minutes avec l’effectif professionnel. Il est à l’Aviron depuis 2019 et évolue avec l’équipe espoirs jusque-là. Plus jeune, il a porté le maillot de l’US Tyrosse et de l'AS Soustons. Dimanche, au Matmut Stadium de Gerland, le jeune homme sera associé à Camille Lopez à la charnière. Ces deux-là seront chargés de guider le jeu des Bayonnais, qui tenteront de créer l’exploit face au Lou et accrocher une place de barragiste.