Oyonnax et Grenoble vont se livrer une dernière bataille en finale de Pro D2 ce samedi soir. Avec deux succès face à Grenoble cette saison, les hommes de Joe El Abd ont l’avantage sur la forme du moment tandis que le FCG peut garder en mémoire la victoire écrasante lors de l'access match 2018... Projection sur ce choc en chiffres !

24 points d'écart entre Oyonnax et Grenoble au classement

Oyonnax a littéralement marché sur cette saison de Pro D2. Les hommes de Joe El Abd ont terminé la phase régulière à la première place du classement avec 111 points. C'est 24 points de plus que Grenoble, son dauphin et futur adversaire en finale. Le record de points inscrits à l'issue de la phase régulière est actuellement détenu par Montauban avec 117 points lors de la saison 2005-2006 ainsi que Lyon lors des saisons 2013-2014 et 2015-2016.

14 essais pour Karim Qadiri

C'est le deuxième meilleur marqueur du championnat à égalité avec Christian Ambadiang (Nevers) derrière Nathanael Hulleu (17 essais dont un doublé). À 27 ans Karim Qadiri est l'un des meilleurs ailiers du championnat mais n'en oublie jamais les siens : "Je n'ai vraiment pas envie que le mérite ne revienne qu'à moi, il ne faut pas oublier que si je marque c'est qu'on m'a mis dans les bonnes conditions pour finir.", expliquait-il en début de saison.

Karim Qadiri plonge dans l'en but sur la pelouse de Provence Rugby. Icon Sport - Icon Sport

2 succès en phase régulière pour Oyonnax

Si Oyonnax est favori par son statut de leader, il est aussi par ses deux succès face à Grenoble lors de la phase régulière. Lors du match aller les Aindinois s'étaient imposés 46-13 dans leur antre. Lors du match retour les hommes de Joe El Abd avaient arraché un succès 28-24 sur la pelouse du stade des Alpes.

2018 : la dernière finale de Grenoble

Voilà cinq ans que le FCG n'a plus joué de finale. La dernière se déroulait le 6 mai 2018 face à Perpignan. Un match remporté 38-13 par les Catalans. Mais le rêve de retrouver l'élite ne s'arrêtait pas là pour les Grenoblois qui allaient tout de même disputer l'access match, le premier de l'histoire.

47-22 : victoire du FCG lors du premier access match

C'est donc en 2018 que les Grenoblois s'imposaient 47-22 lors de l'access match face à... Oyonnax. Un air de retrouvailles planera donc sur la pelouse d'Ernest-Wallon ce samedi soir.

2 sur 2 : avantage au dauphin

Depuis le passage au Pro D2 en 2001, la formule a souvent changé pour accéder à la première division. En effet, les deux premiers au classement de la phase régulière étaient dans un premier temps qualifiés, puis le leader était promu mais disputait les phases finales. La formule a ensuite évolué : le premier du classement ne disputait plus les phases finales, et depuis 2018, ces dernières concernent six équipes avec un leader qui n'est pas assuré de monter en Top 14. Tout cela pour dire que dans l'histoire de Pro D2, deux finales ont concerné le premier contre le deuxième. Avec à chaque fois une victoire du dauphin. C'était le cas lors de la saison 2003-2004 et la victoire d’Auch face à Bayonne. Et la saison dernière en 2021-2022, et le succès de Bayonne face au Stade montois.