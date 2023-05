Leader incontesté du championnat, Oyonnax affronte Grenoble en finale samedi. Un statut de favori dont le manager oyonnaxien, Joe El Abd, ne veut pas s'entacher, malgré les certitudes de son équipe.

Vous aviez pour objectif la phase finale en début de saison, peut-on dire que le contrat est rempli ?

Nous n'avons jamais caché nos ambitions d'être dans le top 6, d'arriver le plus haut possible, et c'est fait. La semaine dernière, malgré un match dur, on est parvenu à passer en finale et nous sommes effectivement où nous voulions être. Nous comptons bien profiter à fond.

Vous étiez même plus haut que haut : premiers à la fin de la saison régulière, en ayant pris beaucoup d'avance. Peut-on dire que vous êtes les favoris logiques de cette finale ?

On connaît les règles. Que c'est le top 6 qui nous qualifierait pour les phases finales, que 6 équipes allaient avoir l’opportunité de lutter pour devenir championnes. Nous avons fait une belle première partie de saison, mais nous savons aussi que la semaine dernière tout à étais remit à zéro, avec le début des phases finales. Favori, pas favori : je ne sais pas. Grenoble a fait une très bonne deuxième partie de saison aussi. Tout ce qu'on sait c'est que nous sommes où nous voulions, que nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là et maintenant il ne nous reste plus qu'à profiter pour produire notre meilleur jeu.

Vous êtes sûrs de votre force aujourd'hui ?

Ça fait quatre ans que le groupe travaille ensemble. Nous avons appris de nos erreurs lors de nos précédentes phases finales. Et pendant la saison, nous avons continué de progresser, ça fait partie de notre ADN. Maintenant, nous sommes de nouveau en phase finale et comme je dis : la phase régulière est finie, mais il faut s'en servir pour être à notre meilleur niveau ce samedi.

Qu'elles sont vos attentes face à cette équipe de Grenoble ?

Ils ont un gros pack d'avants, très offensif en mêlée et en touche, mais ça a aussi été notre point fort cette saison. Nous pouvons nous attendre à un beau combat à ce niveau-là. Ça sera un vrai bras de fer, en phase finale c’est souvent le cas : l'équipe la plus précise, la plus réaliste, la plus disciplinée est souvent l'équipe qui finit par l'emporter. C'est à nous d'être à notre meilleur niveau pour décrocher le titre samedi.

Dans quel état d'esprit se trouve le groupe avant cette finale tant attendue par le club ?

Nous sommes forcément très contents de jouer des matchs comme ça. De jouer ici, à Toulouse en plus de ça, c'est d'autant plus excitant. Mais depuis le début de saison, nous parlons beaucoup du fait qu'il faut maîtriser ses émotions. C'était une clé pour arriver jusqu'en finale. Et pendant le match, il faudra garder ce calme.

Les Grenoblois l'ont dit eux aussi, il faudra savoir maîtriser ses nerfs. Quelle importance ça aura dans cette finale ?

Le plus important c'est d'arriver à mettre son jeu en place, nous y travaillons chaque semaine. maîtriser ses émotions ne veut pas dire les cacher, justement je pense que c’est ce que tout le monde veut voir. Mais il est aussi important de savoir rester zen dans les moments clés. Comme je le disais : c’est l'équipe la plus lucide qui remportera le titre.