Oyonnax - Grenoble : notre prono pour la finale de Pro D2 !

Ce samedi soir aura lieu le dernier choc de cette saison de Pro D2. Une finale opposant Oyonnax et Grenoble sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Une rencontre logique opposant les deux premières équipes du championnat. Mais qui d'Oyonnax ou Grenoble aura le dernier mot ? Voici notre pronostic !

Dans un championnat toujours plus homogène, Oyonnax comme Grenoble ont eu du mal à se défaire de leurs adversaires respectifs en demi-finale. Mais ils y sont et devront se livrer une dernière bataille !

Large leader de cette saison avec 111 points soit 24 points de plus que son dauphin (Grenoble), Oyonnax arrive en finale de Pro D2 avec de beaux arguments. Quasiment imprenables avec seulement 6 défaites cette saison, les hommes de Joe El Abd ont largement survolé le championnat, notamment grâce à un pack surpuissant, avec en tête d'affiche, le pilier droit Thomas Laclayat. Et bien que les qualités des avants soient souvent mises à l'honneur quand il s'agit d'évoquer cette équipe oyonnaxienne, il ne faudrait pas en oublier les autres. On pense aux lignes arrières avec un Jules Soulan fort de son expérience et de sa précision au pied ou encore Callandret et Millet, titulaires indiscutables qui amènent une précieuse vitesse mais aussi Cassang capable de déverrouiller n'importe quelle situation...

Habitués des phases finales, les Aindinois arrivent donc plus prêts que jamais en terre toulousaine avec une équipe qui semble pouvoir défier toute concurrence. Forcément favori sur le papier, Oyonnax ne devra pas tomber dans le piège du surplus de confiance.

Grenoble a aussi les armes

C'est en toute discrétion que Grenoble s'est hissé en finale de Pro D2. La saison dernière, alors que le FCG ne cachait pas ses ambitions de top 6, le club s'est retrouvé à lutter pour son maintien. Alors forcément, cette saison, les discours étaient moins ambitieux. Mais il n'en reste pas moins que Steve Blanc-Mappaz et ses coéquipiers restaient bien décidés à retrouver l'élite. Ils sont désormais à un match de créer l'exploit face à une équipe qui a fait trembler toute la division cette année.

La plus grande force de cette équipe grenobloise ? C'est à coup sûr son caractère. Les hommes de Fabien Gengenbacher ont la capacité de remonter les situations les plus compliquées. Le staff grenoblois peut compter sur des hommes expérimentés qui savent faire la différence au bon moment. Karim Qadiri, deuxième meilleur marqueur de Pro D2, Fortunel qui s'est révélé dans la gestion du jeu, ou encore Blanc-Mappaz, incontestable leader qui a connu le Top 14 avec Grenoble.

Voilà donc deux équipes qui ont les arguments pour retrouver l'élite. Mais pour la forme du moment difficile de ne pas voir Oyonnax soulever le bouclier samedi soir...