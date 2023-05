Une semaine après avoir validé son ticket pour le Pro D2, Dax va aller défier Valence Romans en finale de Nationale et tenter de remporter un titre de champion de France. Ce serait une première, pour l’équipe une, dans l’histoire du club landais.

La fête a été belle, samedi dernier, du côté du stade Maurice Boyau de Dax. Pour cause, malgré la défaite en demi-finale retour contre Blagnac (16-21), les Landais ont validé leur ticket en Pro D2, grâce à l’avance prise lors du match aller, qu’ils avaient remporté 12-32.

Cinq ans après l’avoir quittée, l’US Dax va donc retrouver la seconde division à la rentrée prochaine, pour le plus grand plaisir du capitaine rouge et blanc, Arnaud Aletti. “Au coup de sifflet final, le premier sentiment, ça a été le soulagement, car on s’est fait peur sur ce match retour. Ensuite, ça a été une immense joie, qui a été communicative, puisque le terrain a été envahi et nous avons pu partager ça avec les supporters.” En coulisses, et même s'ils travaillaient déjà sur deux options, les dirigeants landais ont pu définitivement basculer sur le projet Pro D2. “C’est une grande motivation de pouvoir rencontrer toutes ces grandes équipes, de jouer dans ces grands stades. C’est une énorme fierté”, apprécie Aletti. “On peut se projeter sur la seconde division au niveau administratif et sur tout ce qui concerne la construction du budget et de l’effectif, explique Benoît August, directeur général de l’USD. Samedi dernier ? Le match a été compliqué. Nous sommes passés par tous les états. On a fêté ça, mais pas comme un titre.”

Aletti : “Ça peut être extraordinaire”

Désormais, Dax va se présenter sur la pelouse de Tarbes (samedi, 17h), porté par la folle envie de soulever un premier bouclier de champion de France avec son équipe fanion (les seuls titres ayant été acquis, jusque-là, lors du Challenge Yves du Manoir, NDLR). “Nous avons été champions de France chez les juniors, avec l’équipe B ou les cadets, mais jamais en première”, souligne le “DG” dacquois. L’ancien talonneur, qui a la particularité d’avoir remporté quatre fois d’affilée le bouclier de Brennus (2003, 2004, 2005, 2006), sait mieux que quiconque ce qu’un titre peut amener dans une carrière. “Ça soude à vie des amitiés, et pour le club ce serait historique”, glisse l’ancien joueur du Biarritz olympique.

Capitaine de l’équipe, Arnaud Aletti (27 ans) a aussi eu la chance de soulever un bout de bois, plus tôt dans sa carrière. C’était en compagnie des cadets B de l’Aviron bayonnais en 2012. “Ça m’a marqué, avoue-t-il onze ans plus tard. Je me souviens encore de presque tous les moments. Quand je recroise des copains avec qui j’ai joué cette finale, c’est comme si rien n’avait changé. Alors je n’ose même pas imaginer ce que ça peut-être, maintenant, avec un peu plus de maturité, à un moment où on se rend encore plus compte des choses. Ça peut-être extraordinaire. Le manager (Jeff Dubois, NDLR) insiste là-dessus pour qu’on se rende compte de ce qu’on peut aller chercher.”

Les deux équipes qui évolueront en #ProD2 l'année prochaine sont connues ! \u2b06\ufe0f pic.twitter.com/J9PogFDsx2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

Le premier face au deuxième

Pour que Dax triomphe, il faudra que les Landais battent une équipe du VRDR qui a terminé la phase régulière à la seconde position et cette finale respecte une forme de logique, puisque les deux meilleures formations de la division vont s’affronter. Pendant la saison, l’US Dax a remporté les deux manches (20-24 puis 28-23) et “les deux confrontations ont donné lieu à deux matchs de très haut niveau dans l’engagement et le rugby, raconte August. Valence a fait une fin de saison en boulet de canon et souhaitera battre le premier de la phase régulière.” Le club rouge et blanc ne l’entend pas de cette oreille, et après avoir raté sa demi-finale retour, les Landais voudront terminer la saison avec un match abouti et s’ils y arrivent, le bouclier ne sera plus très loin.