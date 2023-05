Machenaud forfait, Grill et l'opposition remportent le premier scrutin des élections à la FFR : les cinq infos de ce vendredi

Maxime Machenaud forfait pour le déplacement à Lyon, fin de saison pour le Bordelais Ben Tameifuna, Didier Mené, l'ancien patron des arbitres, est décédé, Salles qui crie à la calomnie après les accusations de racisme, Florian Grill et l'opposition qui rafflent 11 sièges sur 12 lors des élections partielles du Comité directeur de la FFR... Découvrez les cinq infos à ne pas manquer de ce vendredi 26 mai.

Didier Mené, ancien patron des arbitres et ex-membre du comité directeur, vient de disparaître. La rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Didier Mené fut le patron des arbitres de 2009 à 2016 et un des bras droits de Pierre Camou, l’ancien président de la Fédération.

Les dirigeants de l’US Salles n’ont pas du tout apprécié les accusations de propos racistes portées par leurs homologues de Chartres dans les colonnes de Midi Olympique (édition du 26 mai à retrouver sur Midi-olympique.fr). Les incidents se seraient déroulés dans le cadre du match aller du quart de finale du championnat de Fédérale 1 joué dimanche dernier (victoire 22 à 6 des Sallois à domicile). Les deux équipes doivent se retrouver dimanche pour le match retour. Mais après refusé de s'exprimer, l’USS a décidé de se défendre. Les dirigeants nient les faits et comptent porter plainte en diffamation contre ceux qui les ont accusés.

La saison de Ben Tameifuna est terminée. Le pilier de Bordeaux s’est fracturé l’index de la main droite à l'entraînement. Un coup dur pour les Bordelais en vue des phases finales de Top 14. Cette saison, Ben Tameifuna a disputé 14 rencontres avec le club bordelais et a été titulaire à onze reprises.

L'élection partielle du Comité directeur de la Fédération française de rugby a livré son verdict. Sur les 12 sièges à pourvoir, l'opposition menée par Florian Grill en a raflé 11. Guilhem Guirado est le seul élu pour la majorité. Serge Blanco et Jean-Claude Skrela n'ont pas été élus et ne pourront donc pas se présenter à la présidence de la FFR. Les présidents des clubs éliront le prochain président de la Fédération française de rugby, lors du second scrutin le 12 juin. Les résultats seront proclamés le 14 juin. "C’est une très belle victoire, qui va au-delà de nos espérances, a réagi le grand vainqueur du jour Florian Grill.

Le numéro neuf, qui s’est blessé cette semaine à l’entraînement, ne participera pas à la dernière journée du championnat, ce dimanche à Lyon. Pour le remplacer, c’est le jeune Hugo Camacho qui devrait officier à la mêlée.