Que s’est il passé en marge du match Salles-Chartes du 21 mai (quart de finale aller du championnat de Fédérale 1) ? Les Chartrains ont évoqué des propos racistes venus du banc et du public. Les Girondins contestent et veulent contre-attaquer en justice.

Les dirigeants de l’US Salles n’ont pas du tout apprécié les accusations de propos racistes portées par leurs homologues de Chartres dans les colonnes de Midi Olympique (édition du 26 mai à retrouver sur Midi-olympique.fr). Les incidents se seraient déroulés dans le cadre du match aller du quart de finale du championnat de Fédérale 1 joué dimanche dernier (victoire 22 à 6 des Sallois à domicile). Contacté par l’auteur de l’article, le président du club girondin Didier Dallet n’avait pas voulu s’exprimer dans un premier temps. Les deux équipes doivent se retrouver dimanche pour le match retour. Mais après réflexion, l’USS a décidé de se défendre. Les dirigeants nient les faits et comptent porter plainte en diffamation contre ceux qui les ont accusés. Voici le communiqué que nous ont fait parvenir les Sallois.

"A llégations fausses", "tentative de déstabilisation"

"Première certitude, l’USS condamne, tout acte de racisme, discrimination, de races, de genre ou de religion. Deuxième certitude, L’Union sportive de Salles est choquée et blessée. Dans un article du Midi Olympique publié le 26 mai dernier, il a été rapporté les déclarations d’un des entraîneurs du club de Chartres, qui a prétendu avoir été l’objet de propos racistes de la part des supporters de l’US Salles, lors du match aller des quarts de finale du championnat de France de rugby, se tenant à Salles, le 21 mai dernier. Ces allégations sont fausses, et leur caractère faux est vérifiable, notamment s’agissant de notre preneur d’images, explique le communiqué.

Le club de Salles poursuit : "Elles ont choqué l’ensemble du club et de ses partenaires, et jettent l’opprobre sur un club formateur exemplaire, prêchant tolérance et respect de l’autre. Ces accusations ne sont pour nous qu’une tentative de déstabilisation du club, portée à la veille d’un match retour qui doit déterminer l’accession à la Nationale 2. Notre club ne dispose certes pas des mêmes moyens que son adversaire, mais nous regrettons que ce dernier démontre ne pas disposer des mêmes valeurs. User de la calomnie pour déstabiliser notre club, même si cela est faux et que nous prouvions le contraire, il en restera quelque chose, c’est ainsi , c’est la raison pour laquelle notre club reste concentré uniquement sur l’aspect sportif de la rencontre de dimanche. Demain, une plainte pénale sera déposée par le club contre l’auteur de ces propos, qui entache de manière grave notre réputation."

Match retour sous tension

Ce match aller s'était terminé par une victoire de Salles 22 à 6 à domicile. Une rencontre marquée par plusieurs réclamations des deux équipes : une des locaux pour un coup de pied donné à un joueur au sol, une des Chartrais pour un changement d'un pilier jugé abusif, et donc cette dénonciation d'insultes racistes, ce que nie fermement le club. Après le quart de finale aller, Chartres avait déposé une réclamation à la Fédération pour faire rejouer le match. Sur le plan sportif, alors que Chartres doit remonter 16 points pour se qualifier en demi-finales, cette manche retour s'annonce sous haute tension.