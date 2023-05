L'élection partielle du Comité directeur de la Fédération française de rugby a livré son verdict. Sur les 12 sièges à pourvoir, l'opposition menée par Florian Grill en a raflé 11. Guilhem Guirado est le seul élu pour la majorité. Serge Blanco et Jean-Claude Skrela n'ont pas été élus et ne pourront donc pas se présenter à la présidence de la FFR.

Une grande victoire pour l'opposition menée par Florian Grill. Lors des élections partielles au comité directeur de la Fédération française de rugby, la liste Ovale Ensemble a remporté 11 des 12 sièges qui étaient à pourvoir. Une déception en revanche pour le camp de la majorité où seul Guilhem Guirado a été élu sur les 12 candidats qui étaient présentés. Ces résultats montrent une première tendance importante avant l'élection du prochain président de la FFR, qui aura lieu du 12 au 14 juin prochain. Pour rappel, le futur président de la Fédération française de rugby devra obligatoirement faire partie des membres du comité directeur. Florian Grill mènera l'opposition, tandis que Patrick Buisson sera candidat au nom de la majorité.

Blanco et Skrela battus

Immense déception pour Serge Blanco et Jean-Claude Skrela, qui présentaient leur candidature pour intégrer le comité directeur de la FFR. Les deux hommes, qui avaient décidé de s'éloigner de l'opposition (Florian Grill), et qui présentaient donc une candidature indépendante, n'ont pas été élus, et ne pourront pas se présenter à la présidence de la Fédération.

Avec ce succès, Florian Grill est peut-être le favori pour devenir le nouveau président de la FFR. S'il est élu le 14 juin, une "cohabitation" pourrait avoir lieu au sein de la Fédération entre un président symbole de l'opposition et un comité directeur largement du côté de la majorité et du camp de l'ancien président Bernard Laporte. Pour rappel, ce sont les présidents des clubs qui ont voté lors de ces élections partielles au comité directeur, et qui éliront le prochain président de la Fédération française de rugby.