Didier Mené, l’ancien patron des arbitres, est décédé

Didier Mené, ancien patron des arbitres et ex-membre du comité directeur, vient de disparaître. La rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

C’est avec une profonde tristesse que nous venons d’apprendre la disparition de Didier Mené des suites d’une attaque cardiaque, à l’âge de 59 ans. Avant de s’engager aux côtés d’Ovale Ensemble, la liste d’opposition à la majorité fédérale, Didier Mené fut le patron des arbitres de 2009 à 2016 et un des bras droits de Pierre Camou, l’ancien président de la fédération. Le plus jeune arbitre français à diriger un test-match L’enfant de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, avait dirigé trois finales du championnat de France (2000, 2002 et 2006) et douze matchs internationaux de 1994 à 2001, devenant même à 30 ans le plus jeune arbitre français à ne jamais diriger une rencontre internationale (entre le pays de Galles et l’Angleterre, lors du Tournoi des 5 Nations). La rédaction du Midi Olympique et Rugbyrama présente aujourd’hui ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Didier Mené.