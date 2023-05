Découvrez (ou redécouvrez) la plus belle des compétitions de rugby : la Coupe du monde ! Ses records, ses joueurs mythiques, ses histoires incroyables ou encore ses moments de légende, le trophée William Webb Ellis n’aura plus aucun secret pour vous. Épisode 7, les matchs du XV de France les plus marquants de l'histoire de la Coupe du monde !

Le XV de France a participé à chacune des 9 coupes du monde, avec dans celles-ci des matchs mythiques. Si on entend évidemment que chaque match dans une telle compétition a une résonnance mythique, nous avons élevé le curseur. De manière non exhaustive et subjective, notre choix s'est porté sur la crème de la crème en matière de souvenirs.

De la joie, de la surprise, de la colère et de la honte, nous avons passé en revue toutes les émotions par lesquelles sont passés ceux qui l'ont vécu en tant que joueurs mais aussi supporters évidemment. Maintenant, il est de la responsabilité de la génération 2023 de se créer un ou plusieurs matchs mythiques afin d'entrer eux aussi dans l'histoire commune des Bleus et de la plus belle des compétitions.

1987 - France 30 - 24 Australie ; une première pour l'histoire

C'est la toute première édition de l'histoire. Et les Bleus de Sella, de Berbizier, de Champ et de Garuet ont déjà réalisé quelque chose de fou. En demi-finale après avoir battu les Fidji en quart, ils affrontent les Wallabies de Farr-Jones, Larkham et Campese. "En résistant à la néo-zélandaise et en jouant à la française, le XV de France s'attira le plus beau compliment qu'on puisse adresser à une équipe de rugby" écrivait le Midi Olympique au lendemain de cette demie d'anthologie. Un suspense de dingue, un engagement sans limite, en somme un match incroyable tout du long, conclut en apothéose par l'essai au bout du bout de Serge Blanco qui envoie la France disputer la première finale de la Coupe du monde de rugby de l'histoire. Ce match dans le dernier carré reste une marque qui perdure encore et perdurera dans le temps.

1995 - Afrique du Sud 19 - 15 France ; seuls contre tous

La Coupe du monde 1995 se déroule en Afrique du Sud, quatre ans après l'abolition de l'apartheid, et les Springboks l'emporteront finalement sur leurs terres. Mais avant cela, en demi-finale, ils ont dû se frotter à des Français plus déterminés que jamais à renverser une situation loin d'être favorable. Et pour cause, à Durban, les Bleus n'avaient vraiment pas les éléments avec eux. Un terrain inondé au point de se demander s'il était praticable (plus de deux heures de retard au démarrage) et un arbitrage plus que suspicieux. L'essai refusé à Abdelatif Benazzi à la fin du match, qui avait pourtant aplati sur la ligne, en est l'ultime preuve. Mais avant cela, à plusieurs reprises, l'arbitre M.Bevan a opté pour des décisions "étranges". Un véritable combat contre leurs adversaires mais également tout ce qui entourait ce match. Les coéquipiers de Fabien Galthié étaient tombés avec les honneurs et avaient offert là encore un moment historique du rugby de la sélection tricolore.

Les Bleus ont résister aux éléments sans pouvoir les dompter

1999 - France 43 - 31 Nouvelle-Zélande ; le miracle de Twickenham

Inattendu, incroyable, inespéré, invraisemblable, aucun de ces adjectifs ne suffirait à tenter d'expliquer ce qu'il s'est passé en Angleterre ce jour-là. Un David dans le dur a vaincu un Goliath survitaminé. Les Bleus de Jean-Claude Skrela se présentent après avoir battu l'Argentine en quart. Ils sortent d'un Tournoi des 6 Nations terminé à la dernière place pendant que les All Blacks viennent de remporter le Tri-nations. Dans ce match désormais mythique, les All Blacks se heurtent dès le traditionnel haka à une Marseillaise lancée par les acteurs du match. Pendant le match, les All Blacks dominent et prennent l'avantage au score. Ils mènent 24 à 10 et devancent le XV de France de 14 points. Et ces mêmes Néo-Zélandais resteront à 24 pendant que les Bleus eux renverseront la situation et prendront l'avantage 43 à 24. Le match s'achèvera sur un exceptionnel 43-31. Dans ce choc, Christophe Lamaison inscrira notamment un full house (1 essai, 4 transformations, 3 pénalités et 2 drops).

2007 - France 20 - 18 Nouvelle-Zélande ; la terre promise

Ces Bleus n'avaient pas froid aux yeux. Chabal, Michalak, Jauzion, Dominici et tous les autres ont battu la Nouvelle-Zélande de McAlister, de Muliaina et de Williams. Avec une première mi-temps pourtant en faveur des All Black, les Français ne lâchent rien et juste avant la pause, Lionel Beauxis inscrit les trois premiers points des siens. Dans le deuxième acte, rien n'est plus pareil, les hommes de Bernard Laporte résistent et finissent par marquer, Thierry Dussautoir en premier. Les Néo-zélandais repassent devant au score avec un essai de So'oialo. Mais c'est bien la France qui l'emportera grâce à un essai de Jauzion "en terre promise" pour paraphraser Thierry Gilardi. Les Bleus réalisent un exploit et s'offrent le luxe de sortir la Nouvelle-Zélande en quart de finale pour la seule fois de leur histoire (sur les 9 éditions, ils ont à chaque fois atteint les demies).

2011 - Tonga 19 - 14 France ; le camouflet

Tristement cette fois, cette rencontre fera date dans le souvenir du rugby français. Comme une éternelle piqûre de rappel que malgré la supposée supériorité, malgré le statut, le terrain est seul lieu de vérité. Et les Français l'ont appris à leurs dépens. Une déconvenue qui n'était pas explicable si ce n'est le manque de volonté et d'engagement mis par les Bleus contre une équipe qui était forcément amplement à leur portée. C'est une défaite qui aura eu le mérite de sans doute consolider le groupe pour l'amener jusqu'à la finale. "C’est grâce à ce match qu’on est allé en finale" expliquait à l'époque Fulgence Ouedraogo.

Thierry Dusautoir après la finale de coupe du monde perdue contre les All Blacks Amandine Noel / Icon Sport - Amandine Noel / Icon Sport

2011 - Nouvelle-Zélande 8 - 7 France ; si près du Graal

Après 1987 et 1999, voilà une nouvelle finale pour le XV de France. Les hommes de Marc Lièvremont ont réalisé un parcours tumultueux après notamment un premier tour pas vraiment de tout repos, comme expliqué précédemment. Mais les voilà dans un match qui pourrait leur permettre de graver à jamais l'histoire du rugby français dans le marbre. Face à des Néo-Zélandais ultra-favoris sur leur terre, les Français s'accrochent et sont proches d'un exploit historique. Menés au score, ils reviennent par leur troisième ligne Thierry Dussautoir. La France n'attendait tellement rien de cette finale que c'est sans doute pour cela qu'elle fait encore plus mal.