Si les Bordelais se sont qualifiés pour les barrages, ils le doivent en partie aux productions de leur troisième ligne anglais, Tom Willis : prototype du pari réussi dont, hélas, le départ est programmé.

Dimanche, l'UBB jouera à Toulon avec l’objectif de gagner pour la première fois dans un stade qui lui a toujours été hostile, et avec l’ambition de décrocher un barrage à domicile, ce qui serait une énorme satisfaction pour les deux entraîneurs Frédéric Charrier et Julien Laïrle. Les deux hommes sont dans une curieuse posture, ils étaient les adjoints d’ un manager viré en cours de saison (Christophe Urios évidemment).. qu’ils rejoindront à Clermont la saison prochaine. En décrochant une place dans le Top 6, ils ont montré leur envergure. Les Bordelais ont aussi bénéficié de l’arrivée en cours de saison d’un excellent renfort. Tom Willis, troisième ligne anglais qui avait commencé la saison avec les Wasps avant de se retrouver libre de tout contrat après la faillite du prestigieux club.

"Plus le niveau est élevé, plus il est fort"

"C’était vraiment quelque chose de dur, d’inattendu… On pensait tous que les problèmes étaient réglés mais la dette du club était trop importante. Ça m’a rendu triste, comme pas mal de mecs avec qui je jouais depuis l’âge de 14 ans. Je n’avais connu que les Wasps, j’y avais noué de vraies amitiés", a t-il confié à nos confrères de Sud-Ouest en décembre (Yoann Leshauriès) : "Quand tu perds ton job, tu penses aux factures à payer le mois suivant. Tu sais que tu dois trouver autre chose rapidement. C’était une période assez stressante. J’ai eu de la chance car mon agent a vraiment fait du bon boulot. J’ai pu rebondir assez vite, deux ou trois semaines après, avant de signer à l’UBB."

Le moins qu’on puisse dire est qu’il s’est montré à la hauteur du pari qu’a tenté Laurent Marti avec lui. Il est devenu en quelques semaines un élément "trois étoiles" du collectif bordelais. "Il nous a amené ses qualités de porteur de balle. Il est très puissant bien sûr, mais c’est surtout un joueur de caractère qui aime les défis. Plus le niveau est élevé. Plus il est fort", nous a confié Frédéric Charrier . Mais hélas, les jours de Willis à Bordeaux sont comptés. Les contraintes du rugby professionnel et d’un certain protectionnisme anglais ont rendu inéluctable le retour du joueur dans son pays dans la prestigieuse écurie des Saracens. On peut supposer qu’il compte sur ce retour pour décrocher plus facilement une sélection dans le XV de la Rose, un honneur qu’a déjà connu son frère, Tom qui a signé, lui, à Toulouse. Quoi qu’il arrive, son passage dans le Port de la Lune restera dans les mémoires.