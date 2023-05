Il sera bientôt l’un des derniers Mohicans de l’effectif castrais. Julien Dumora s’est exprimé sur la réception de Perpignan, dernier match de la saison, qui verra la fin de l’aventure castraise de trois joueurs emblématiques de l’effectif : Thomas Combezou, Rory Kockott et Benjamin Urdapilleta.

Comment prépare-t-on ce genre de match quasiment dénué d’enjeu ?

On aura à cœur de bien finir la saison, sur une note positive. Pour nous le groupe, pour les supporters qui ont été toujours présents au long de cette saison qui fut souvent particulière et difficile mentalement. Au-delà de ça, on veut aussi bien finir pour ceux qui vont quitter le club et pour qui cela sera la dernière apparition à Pierre-Fabre.

Vous pensez à Thomas Combezou, Benjamin Urdapilleta ou Rory Kockott ...

Oui. Il y a bien sûr "Benja" (Urdapilleta, N.D.L.R.) mais aussi « Zouzou » (Thomas Combezou, N.D.L.R.), dont on parle moins cette saison et Rory. J’ai un gros pincement au cœur pour tous ces garçons qui ont tout donné pour ce club. On a vraiment envie de bien finir pour eux.*

En tant qu’ancien, cela vous fait-il bizarre de voir ces anciens partir ?

Oui, c’est une page de l’histoire du club qui se tourne. À eux trois, ils caractérisent les valeurs qui ont fait que le club continue d’être ce qu’il est. Ils vont manquer sur le terrain et en dehors.

Il reste une infime chance d’accrocher un top 8 si les planètes s’alignent. Vous y pensez ?

Nous n’avons pas les cartes en mains pour l’atteindre. Soyons sérieux et nous verrons bien ce qu’il se passe ensuite. On a fait deux entraînements de qualité cette semaine. Il faudra mettre de côté l’aspect émotionnel jusqu’à la fin de match et se concentrer pour sortir la copie la plus propre possible.

D’après vous, dans quel état d’esprit Perpignan va-t-il se déplacer ?

Ils vont venir avec beaucoup d’appétit. C’est une équipe qui joue énormément, qui a fait de très grands matchs ces derniers temps. Ils ont failli gagner à Lyon et ont battu Toulouse.

Vous êtes un peu les arbitres du barrage entre Pau et Perpignan ?

Non, nous on ne se considère pas comme des arbitres. On veut bien finir la saison pour nous. Livrer une grosse performance chez nous pour terminer sur une bonne note pour le club et pour nos supporters qui le méritent. On ne calcule pas les enjeux du bas et du haut de tableau.

C’est une semaine particulière avec un match dimanche soir à 21 heures...

Oui, nos repères changent. C’est une semaine particulière mais on aura de la fraîcheur physique. On fait des entraînements assez légers, on se laisse le temps de vraiment "rentrer" dans le match. C’est important d’avoir des moments en famille, de repos. Bon, même si ça ne fait jamais de mal de rester en famille à la maison mais il faut rester « focus » sur la grosse échéance de dimanche soir. Nous serons prêts.

N’est-il pas trop pénible d’être en vacances dès dimanche et de regarder la phase finale depuis votre canapé ?

On joue clairement pour la phase finale. Ça fait chier de ne pas y être. À nous de bien nous préparer cet été pour bien repartir de l’avant la saison prochaine. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. On le voit avec nous ou Montpellier, aussi. Il faut tirer les enseignements de cette saison en demi-teinte pour revenir plus forts.