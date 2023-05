Nouvelle vidéo avec Parions Sport, cette fois c'est Pierre Rabadan qui se prête au jeu des pronostics ! L'ancien joueur emblématique du Stade français se prononce sur les résultats de la dernière journée du Top 14... et il voit son club de cœur l'emporter à la Rochelle. Il évoque aussi la finale de Pro D2 entre Oyonnax et Grenoble.

Le Top 14 touche à sa fin et avec cette dernière journée un multiplex (à 21h05) qui s'annonce à rebondissement ! Des matchs à gros enjeux se présentent en haut mais aussi en bas du tableau. Si Brive est condamné à la Pro D2, Perpignan et Pau se battront pour ne pas avoir la place de barragiste. Ils affronteront respectivement Castres et Montpellier pour ce 26ème match de Top 14.

En haut Toulon doit espérer un mini-miracle pour se qualifier pendant que Bordeaux-Bègles, Lyon et Bayonne ont leur destin entre les mains pour prolonger l'aventure. Le Racing et le Stade français se battront pour garder leur place de barragiste à domicile. Toulouse voudra conserver une première place que la Rochelle, récent champion d'Europe, voudrait bien lui piquer.

Concernant la finale de Pro D2, c'est Oyonnax qui a les faveurs de Pierre Rabadan face à Grenoble.