Le 22 avril dernier, Gaëtan Barlot s'est gravement blessé aux cervicales dès les premières minutes de jeu face à Toulon. Opéré quelques semaines après l'incident, le talonneur castrais a craint pour la suite de sa carrière. Au final, il relativise et espère toujours jouer la Coupe du monde avec les Bleus.

Les images faisaient froid dans le dos. Il y a un peu plus d'un mois, à la suite d'une tentative de plaquage sur le pilier du RCT Dan Priso, Gaëtan Barlot restait au sol. Après plusieurs minutes sur la pelouse de Pierre-Fabre, il avait été évacué sous les applaudissements chaleureux mais surtout inquiets de ses coéquipiers et du public tarnais.

Dans les colonnes de l'Équipe, l'ancien joueur de Colomiers est revenu sur cette blessure : "Sur le coup, j'ai eu peur. J'ai eu une tétraplégie temporaire. Je ne sentais plus mon corps. Et puis, c'est revenu. J'avais deux hernies cervicales. Sur le choc, l'une a bougé et a touché la moëlle épinière." Le 11 mai dernier, Barlot a donc été opéré à Toulouse. Les deux hernies ont été enlevées, tout comme deux disques alors qu'une plaque de métal lui a été mise pour tout renforcer.

Tout s'est bien passé et le Castrais va beaucoup mieux : "Finalement, c'était bien de se faire opérer là et de ne pas attendre la fin de carrière. Maintenant, je vais hyper bien. C'est incroyable une opération, tout va hyper vite, tu ne sens rien, tu n'as pas mal. Et puis je vais pouvoir rejouer au rugby."

"La Coupe du monde, ce n'est pas mort"

Ce mercredi, le talonneur international a effectué son grand retour au centre d'entraînement du CO. Désormais, Barlot a commencé sa course contre la montre pour tenter de postuler à une place pour la Coupe du monde avec le XV de France. L'objectif est d'arracher la place de numéro 3 dans le squad tricolore. Le Castrais y croit : " La Coupe du monde, ce n'est pas mort. Il y a vraiment de l'espoir. Mais ce qui est certain, et malgré ce que j'ai eu, le rugby me manque déjà."

Un manque qui ne sera pas effacé si rapidement que ça puisque il faudra tout d'abord passer par la case rééducation du côté de Bordeaux à partir du 11 juin pour retrouver la forme. Une chose est certaine, Gaëtan Barlot pourra reprendre sa carrière normalement dans quelques mois, et c'est bien ça l'essentiel.