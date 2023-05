L'Italie fera le court déplacement en France dans une poule extrêmement relevée mais avec l'ambition de poursuivre son développement. La Squadra Azzurra devra enfin concrétiser ses belles promesses.

L'Italie doit enfin grandir. En neuf participations en Coupe du monde, les Transalpins n'ont jamais dépassé la phase de poules. Mais avec, sans doute, la meilleure génération de son histoire, la Squadra Azzurra a une occasion en or de progresser et d'élever son curseur de précision.

La dynamique : des promesses brisées

Depuis l'arrivée au poste de sélectionneur de Kieran Crowley en 2021, l'Italie a progressé dans son jeu d'attaque et s'est notamment offert des succès de prestige au pays de Galles et face à l'Australie. Mais malgré de belles promesses, les Transalpins se sont écroulés dans le Tournoi des 6 Nations. Alors qu'ils pouvaient créer un exploit en écartant la France dès la première journée (défaite 24-29), les Italiens n'ont pas non plus baissé leurs armes face à l'Irlande (défaite 20-34).

Les Italiens avaint réussi l'exploit de battre l'Australie en novembre 2022. ActionPlus / Icon Sport - ActionPlus / Icon Sport

Mais ces deux défaites à domicile ont fait mal aux hommes de Kieran Crowley. Les Transalpins ont finalement terminé à la dernière place du Tournoi avec aucune victoire. Un mauvais bilan pour une équipe d'Italie qui aurait largement pu espérer une victoire, au moins, dans cette compétition. À quatre mois du Mondial, l'Italie arrive donc sans une grande confiance dans l'Hexagone.

Le capitaine : Lamaro, la rudesse faite homme

Mais la sélection italienne pourra compter sur son capitaine pour batailler dans les rucks et résister aux attaques adverses. Avec Michele Lamaro, la Squadra Azzurra s'est dotée depuis plusieurs mois d'un jeune capitaine (24 ans) pour tourner la page Sergio Parisse. Le flanker du Benetton Trévise impressionne par sa maturité précoce et sa dureté physique sur ses opposants.

Michele Lamaro sera le chef de file de l'Italie à la prochaine Coupe du monde. Icon Sport - Icon Sport

Le jeune italien jouera d'ailleurs sa première Coupe du monde. Avec seulement deux Tournois des 6 Nations dans les jambes, Michele Lamaro incarne la fraîcheur d'un jeune groupe italien qui n'a plus envie de jouer les faire-valoir des géants du rugby mondial.

La pépite : Capuozzo prêt pour un nouvel envol ?

La ligne de trois-quarts italienne sera également excitante à voir jouer. Parmi les arrières de la Squadra Azzurra, Ange Capuozzo sera évidemment le facteur X numéro 1 des Transalpins. À 24 ans, l'ailier ou arrière toulousain n'a disputé que seize matchs cette saison avant de se blesser à une omoplate. L'ancien Grenoblois devrait malgré tout être bien présent pour l'ouverture de la Coupe du monde.

\ud83d\udd35 #Italrugby



Il CT Kieran #Crowley ha ufficializzato l’elenco degli atleti convocati per il primo raduno in preparazione alla #RWC2023, a calendario a \ud83d\udccd Pergine Valsugana dal 5 al 9 giugno \u27a1 https://t.co/2iPOfuA0hT #insieme #rugbypassioneitaliana pic.twitter.com/acOzAHRM4j — Italrugby (@Federugby) May 19, 2023

Décisif dans les victoires historiques de l'Italie face au pays de Galles et l'Australie, Kieran Crowley peut difficilement se passer de sa jeune pépite. Ses appuis électriques et sa technique impressionnante seront des atouts précieux pour la sélection italienne.

Le calendrier : l'Italie face à deux monstres

Mais les Italiens auront fort à faire pour leur dixième participation en Coupe du monde. S'ils débuteront face à la Namibie (9 septembre), l'Uruguay (20 septembre), les hommes de Kieran Crowley affronteront la Nouvelle-Zélande (29 septembre) puis la France (6 octobre).

Deux dernières confrontations face à deux favoris pour la victoire finale et qui semblent totalement déséquilibrées pour l'Italie. Mais en cas d'exploit, les Transalpins pourraient rêver d'une improbable qualification en quart de finale.