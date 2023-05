Romain Ntamack s'est confié sur la fin de saison de Toulouse à quelques jours de la dernière journée de Top 14. L'ouvreur international estime qu'une saison sans titre serait "un échec".

Après la folie rochelaise en Champions Cup, retour au Top 14. Avant la dernière journée du championnat, qui aura lieu ce dimanche (21h05), Romain Ntamack a confié dans La Dépêche qu'une saison sans titre "serait un échec" pour le Stade toulousain.

"On a déjà eu l'échec de la Coupe d'Europe cette saison. On a à cœur de bien la finir et on va s'en donner les moyens. (...) Il y a l'envie de marquer l'histoire du club, de notre équipe, de notre génération. L'envie de jouer à notre meilleur niveau, de faire plaisir aux gens qui nous suivent et de nous faire plaisir aussi. Si on arrive à avoir tous les ingrédients en notre faveur, on peut faire de belles choses, comme on l'a déjà fait".

Éviter une nouvelle saison fanny

Le demi d'ouverture toulousain veut éviter une deuxième saison sans titre. Pour rappel, les Rouge et Noir s'étaient inclinés en demi-finale de Champions Cup, face au Leinster, et de Top 14, face à Castres. À nouveau éliminés par la province irlandaise en coupe d'Europe, les hommes d'Ugo Mola sont focalisés sur la quête d'un nouveau bouclier de Brennus. D'autant que Charlie Faumuina, Yannick Youyoutte, et Selevasio Tolofua seront de retour face à Brive.

Alors que les Toulousains entament leur dernière ligne droite de la saison, ils devraient compter pour les échéances à venir sur plusieurs joueurs absents de longue date.https://t.co/SdrBpSVRWR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 22, 2023

"On a pu se régénérer un peu plus physiquement et mentalement que l'année dernière, où on avait tout enchaîné en n'étant pas encore sûr d'être qualifié (pour la phase finale). C'était compliqué à gérer mentalement. Cette année, on a pu rapidement se qualifier directement en demi-finale. L'effectif a bien tourné aussi toute l'année. On verra en demi-finale (les 9 et 10 juin à Saint-Sébastien) si tous nos efforts ont payé" abonde Romain Ntamack.