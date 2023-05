Blessé au ménisque depuis le début de la saison, Guido Petti fait son retour à l'entraînement collectif. Un renfort pour les Bordelais à l'approche des phases finales. Mathieu Jalibert, lui aussi, s'entraîne sans gêne.

À une semaine des barrages, les Bordelais récupèrent du renfort dans leur paquet d'avant. Le deuxième ligne argentin Guido Petti a fait son retour à l'entraînement collectif cette semaine. L'Argentin s'était blessé au ménisque avec sa sélection, lors d'une rencontre contre l'Afrique du Sud, dans le cadre du Rugby Championship, en septembre dernier. Estimée à deux mois, sa durée d'indisponibilité s'est allongée à plusieurs reprises en raison de complications à son genou droit. L'international argentin (71 sélections) n'a plus joué avec son club depuis la demi-finale de Top 14 perdue la saison dernière contre Montpellier.

Jalibert s'entraîne normalement

Autre bonne nouvelle pour Frédéric Charrier et Julien Laïre. Mathieu Jalibert, touché à un doigt contre Pau, s'entraîne sans douleur et postule lui aussi pour le déplacement à Toulon et les phases finales qui se profilent pour l'UBB.