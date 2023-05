Officiellement relégué en Pro D2, Brive voit nombre de ses joueurs quitter le club. La saison prochaine, les Corréziens s'appuieront sur leurs pépites et sur plusieurs cadres qui ont prolongé pour jouer la remontée.

Combien de Brivistes vivront leur dernière sous le maillot noir et banc à Ernest-Wallon, ce dimanche ? Un bon nombre sans doute. La liste des partants du CAB s'allonge au fil des semaines. Selon nos informations, trois nouveaux joueurs pourraient quitter la Corrèze. Le troisième ligne argentin Rodrigo Bruni, arrivé l'été dernier et longtemps blessé, est courtisé par Bayonne. Son compatriote Lucas Paulos est pisté par Perpignan, mais Castres aurait une longueur d'avance sur le dossier du deuxième ligne. Le pilier droit géorgien Luka Japaridze attire lui aussi les convoitises des clubs de l'élite, mais Montpellier serait le plus pressant. Et, selon L'Equipe, son partenaire de la première ligne l'Italien Pietro Ceccarelli s'en irait du côté de Perpignan.

Ses quatre mutations ne feraient que compléter une longue liste. Le demi de mêlée Enzo Sanga retournera dans son club formateur. Clermont a déjà annoncé son arrivée. Toujours à la charnière, Paul Abadie ira à Bordeaux quand Enzo Hervé rejoindra Toulon. Devant, le deuxième ligne colombien Andrés Zafra est en partance pour Aix-en-Provence. Autre joueur de la cage briviste sur le départ, Abraham Papali'i. Le Néo-Zélandais rejoindrait Jeremy Davidson, son ancien entraîneur au CAB, à Castres. Florian Dufour et Motu Matu'u évolueront en Pro D2. Les talonneurs se sont respectivement engagés avec le Stade Montois et Soyaux-Angoulême qui ont communiqué sur leurs arrivées.

D'autres joueurs ne savent pas encore quel maillot ils porteront la saison prochaine. Quid de Nicolas Sanchez par exemple ? L'ouvreur argentin de 34 ans est arrivé en provenance du Stade Français en novembre. Aux Etats-Unis, une rumeur l'annonce au sein de la nouvelle franchise de MLR de Miami, créée par des Argentins. Son compatriote Axel Muller voit lui aussi son bail expirer en fin de saison.

Esteban Abadie est sous contrat jusqu'en 2025 mais se trouve courtisé par plusieurs formations de Top 14, comme La Rochelle ou Clermont. L'ailier Joris Jurand est également annoncé à l'ASM, mais aussi à Toulon. Il est engagé avec Brive pour encore deux saisons. Le capitaine Saïd Hirèche, en fin de contrat, est encore dans le flou concernant son avenir.

Ross Moriarty toujours là

Arrivé en fin de saison pour l'opération maintien, l'international gallois Ross Moriarty devrait être un des éléments clés de Brive la saison prochaine. Arrivé dans un premier temps comme joker médical de Tevita Ratuva en avril dernier, il doit ensuite signer pour deux saisons. Comme annoncé dans le Midi Olympique, la relégation des Coujous ne devrait rien changer à son engagement. En restant, il imiterait Arthur Bonneval. Lui aussi arrivé en cours de saison, l'ancien ailier du Stade Toulousain serait toujours briviste la saison prochaine selon L'Equipe.

Ils seront rejoints par le talonneur international Adrien Pélissié (7 sélections) qui quittera Bordeaux pour Brive. Il sera en concurrence avec Issam Hamel qui arrive de Nevers. Derrière, Julien Blanc viendra compenser les départs de Paul Abadie et d'Enzo Sanga. Il jouera en Corréze pour la troisième fois de sa carrière après un passage chez les jeunes entre 2011 et 2015 et un autre, en Top 14, de 2019 à 2021. Il pourra être associé à l'ouvreur néo-zélandais Jackson Garden-Bachop. L'ancien des Hurricanes est actuellement au Japons, dans l'équipe des Hanazono Kintetsu Liners.

La relégation n'a pas empêché plusieurs joueurs de prolonger leur engagement avec le club dirigé par Simon Simon Gillham. Plusieurs cadres, tout d'abord, comme Retief Marais, Setariki Tuicuvu ou Marcel Van Der Merwe. Des jeunes joueurs ont aussi fait le choix de rester chez les Coujous. Parmi eux, Léo Carbonneau, Mathis Ferté ou Sasha Gué. Ils auront pour objectif de s'aguerrir à l'échelon inférieur et de faire remonter leur club formateur dans l'élite.