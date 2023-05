Le FC Grenoble affronte Oyonnax en finale de Pro D2 ce samedi, bien loin de sa douzième place au classement la saison passée. C'est le fruit d'un projet assumé et arrivé à maturité.

Pour en arriver là, en finale de Pro D2 face au leader incontesté Oyonnax (ce samedi à 21 heures), il fallait avoir les reins solides. Déjà, pour sortir vainqueurs de matchs de phase finale, ce qui n'est pas chose aisée. Particulièrement samedi contre le Stade montois, puisque les Grenoblois ont dû cravacher pour revenir au score, avant de tenter de reprendre le large, devant la ténacité landaise. "Cela a été un véritable combat de boxe, comparait le manager Fabien Gengenbacher. Nous avons pris deux uppercuts en début de match et nous ne nous sommes pas effondrés."

Cette abnégation, les Isérois la tirent d'une saison passée médiocre, terminée à la douzième place. Capables de gagner à Bayonne chez le cador de la poule, les partenaires de Steeve Blanc-Mappaz pouvaient aussi chuter à domicile contre Rouen dans la foulée. "Cela nous a forgé", admet le capitaine.

La saison passée était aussi celle des promesses

L'entraîneur de Colomiers Julien Sarraute annonçait il y a un an (le 10 mars 2022), suite à la victoire des siens (25-20) : "C'est une belle équipe en train de se construire. Dans le futur, ça va piquer fort." Au moment de présenter les prétendants à la phase finale pour le Midi Olympique, il expliquait : "Si j'en parlais dès le début de saison dernière, c'est qu'ils étaient repartis avec un groupe jeune mais avec des joueurs de haut niveau. Au fur et à mesure qu'elle va emmagasiner de l'expérience, notamment celle des grands matchs comme les phases finales, elle sera plus dangereuse. La saison qu'ils réalisent est dans la continuité de ce qu'on avait pu voir."

Fabien Gengenbacher, ancien joueur de Grenoble (2006-2017), en est le manager depuis 2021. Icon Sport - Romain Biard

La réussite grenobloise, c'est aussi celle d'un système de jeu original, appris parfois dans la douleur la saison passée, et maîtrisé cette année. De plus, les ajustements effectués sur le plan offensif ont permis au FCG de ne pas uniquement se reposer sur "(sa) conquête, (sa) défense et (sa) capacité à être pragmatiques et à saisir les opportunités", dixit Fabien Gengenbacher.

Malgré la perte d'Ange Capuozzo, auteur de nombreux exploits (et 6 essais), et Adrien Séguret, indispensable au point de disputer 29 matchs sur 30 possibles (pour 9 essais), les Grenoblois sont parvenus à redistribuer les cartes au sein de leur effectif, avec un paquet d'avants doté d'individualités incontournables telles que Blanc-Mappaz, Halaifonua ou Muarua, et des joueurs clé derrière, comme Qadiri (13 essais dont 3 dans les 3 derniers matchs), Thomas Fortunel ou Romain Trouilloud, pour ne citer qu'eux.