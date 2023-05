Isabelle Ithurburu mettra fin à quatorze ans de carrière chez Canal +. Présentatrice de Jour de rugby puis du Canal Rugby Club, la Béarnaise incarnait le visage du ballon ovale sur la chaîne cryptée.

Clap de fin entre Isabelle Ithurburu et Canal +. La chaîne cryptée a annoncé ce mardi que sa présentatrice phare rejoindrait TF1 à l'issue de la saison. Après quatorze années passées dans le groupe Canal, Isabelle Ithurburu changera pour la première fois de chaîne à l'aube de la Coupe du monde de rugby (8 septembre - 28 octobre). Arrivée en 2009, la Paloise de naissance a incarné le visage du ballon ovale sur la chaîne cryptée.

Débuts à Infosport

Isabelle Ithurburu a débuté sa carrière de journaliste en 2009 chez Infosport, la chaîne d'actualités sportives en continu de Canal +. D'abord à la présentation des matinales ou des éditions du soir d'Infosport, l'ancienne candidate de la Nouvelle Star a pris le chemin du ballon ovale en 2011, à l'occasion de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande.

Chère @IsaIthurburu, un grand merci pour ces 14 années de collaboration ! De tes débuts à INFOSPORT+ au grand show du CANAL RUGBY CLUB et jusqu'à la prochaine finale du TOP 14 le 17 juin, tu resteras un des visages du Groupe CANAL+.



Bonne route ! pic.twitter.com/DuPhqE7Mnk — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) May 23, 2023

Durant le mois et demi de compétition, Isabelle Ithurburu anime Jour de Coupe du monde, tous les week-ends, aux côtés d'Éric Bayle.

Le tournant de la saison 2012-2013

Après un bref passage sur l'émission Samedi Sport, pendant une année, Isabelle Ithurburu succède à François Trillo sur Jour de rugby, le rendez-vous hebdomadaire de la chaîne cryptée. À partir de 2012, la Béarnaise présente l'ensemble des résumés des matchs de chaque journée de Top 14. cette même année, Canal + lui confie la présentation de La Nuit du Rugby, une soirée récompensant les meilleurs joueurs de la saison.

Isabelle Ithurburu a présenté la Nuit du Rugby. Icon Sport - Icon Sport

Le grand huit du Canal Rugby Club

Isabelle Ithurburu s'installe dans le paysage médiatique du rugby et monte à nouveau en gamme en 2015. La présentatrice prend les rênes du Canal Rugby Club, le nouveau rendez-vous hebdomadaire du rugby, chaque dimanche soir. Pendant huit années, la Béarnaise est à la tête du "CRC" et incarne plus que jamais le visage du ballon ovale. Après quatorze années dans le groupe Canal, Isabelle Ithurburu partira donc chez TF1 pour s'orienter vers le XV de France et quitter le Top 14.