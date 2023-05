Après avoir appris que le Canadien William Percillier allait mettre un terme à sa carrière et ne reviendrait donc pas à Paris, le Stade français s'est mis à la recherche d'un demi de mêlée pour la saison prochaine. Le club de la capitale a alors jeté son dévolu sur le Bayonnais Hugo Zabalza (23 ans), annonce l'Équipe.

Le Stade français aura un trio de demis de mêlée tout neuf la saison prochaine. Avec les départs d'Arthur Coville (Provence Rugby), James Hall (Racing 92) et Morgan Parra (retraite), le club de la capitale a dû s'activer sur le marché des transferts, surtout qu'il a appris que William Percillier, prêté à Vannes, ne reviendrait pas au club la saison prochaine puisqu'il s'apprête à prendre sa retraite à seulement 24 ans. Alors que les arrivées de Brad Weber et Jules Gimbert ont déjà été actées, le Stade français était à la recherche d'un troisième numéro 9. Et c'est le Bayonnais Hugo Zabalza qui devrait être l'heureux élu.

Libéré de son contrat

L'Équipe annonce que celui qui a été successivement prêté à Vannes et à Bordeaux-Bègles par Bayonne devrait rejoindre les rangs parisiens la saison prochaine. Alors que son contrat courrait jusqu'en 2024 avec le club basque, il aurait été libéré de son engagement par ses dirigeants. Le chantier des demis de mêlée semble donc désormais être terminé du côté parisien.