Tout juste auréolé d'un deuxième sacre en Champions Cup, le manager du Stade rochelais Ronan O'Gara a évoqué diverses choses dans le podcast rugby hebdomadaire de la BBC. Il a révélé vouloir, un jour, entraîner l'équipe nationale d'Irlande.

Lorsqu'un entraîneur gagne, il est forcément largement sollicité. La "méthode Ronan O'Gara" a souvent été louée depuis l'arrivée de l'ancien du Munster du côté de La Rochelle, et encore plus ces derniers jours après le deuxième sacre rochelais en Champions Cup. Vainqueur du Leinster à Dublin au terme d'une finale épique, soldée sur le score de 27-26, le Stade Rochelais d'O'Gara a réalisé une performance mémorable. Interrogé dans le podcast rugby hebdomadaire de la BBC, l'Irlandais est forcément revenu sur cette performance hors normes, mais a aussi évoqué l'une de ses ambitions futures : devenir sélectionneur du XV du trèfle. "Oui, bien sûr que je veux entraîner l'Irlande, mais je dois mériter ce droit", a confirmé l'ancien ouvreur.

L'Angleterre lui avait déjà fait du pied

Une déclaration qui fera sûrement un peu de bruit dans l'Eire et du côté de la Charente-Maritime. Surtout qu'O'Gara ne s'est jamais caché sur le sujet : il a toujours dit qu'il était intéressé pour devenir sélectionneur d'une équipe nationale. En novembre dernier, alors qu'il était en pleine négociation pour une éventuelle prolongation de contrat avec les Maritimes, Ronan O'Gara avait déjà reconnu ne pas être insensible à l'intérêt que lui portait la sélection anglaise. "Oui, bien sûr, je serais intéressé. C'est un travail énorme", avait lancé le technicien. Je suis Irlandais, et entraîner l'Angleterre aurait un attrait particulier. Je considérerais longuement et sérieusement quel pays. Ils sont tous différents, et ils auraient des réponses différentes".

Alors voir Ronan O'Gara à la tête d'une sélection est tout sauf une utopie mais en attendant, l'Irlandais est à La Rochelle et continue de gagner des trophées...