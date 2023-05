À Pamiers, Ile sur Tet a été sacré champion d’Elite 2 aux dépens de Villefranche-de-Rouergue (25-18). A la faveur de ce titre, les Catalans devraient accéder à l’Elite 1.

Le bouclier du deuxième niveau national va rester une année supplémentaire en Pays catalan. L’an dernier, rappelons que Pia s’était imposé dans l’épreuve du Point en Or aux dépens de Baho (15-14). Cette année, le bouclier a pris la direction d’Ile -sur-Tet, le village natal de Jean-Galia, le père de la discipline. Pour obtenir le titre le plus important de leur histoire, les Illois n’ont pas eu recours au Point en Or. En revanche son adversaire, Villefranche -de-Rouergue a été particulièrement coriace. Les Aveyronnais pouvaient aussi bien en fin de rencontre mettre la main sur le trophée. Lors du premier acte, ils ont eu la faveur du tableau d’affichage (12-2).

Le drop de Belkhiri

A la reprise, un écart de discipline (carton jaune à l’encontre du villefranchois Vigroux) a permis aux Catalans de grignoter leur retard au tableau d’affichage grâce à la botte de Rémi Marginet et de leur offrir une flatteuse avance dans le dernier quart d’heure (18-12). Dans les ultimes minutes, une prouesse du puissant villefranchois, Sam Johnstone a remis les pendules à l’heure (18-18). A moins de cinq minutes du terme, un drop du catalan Kamel Belkhiri a mis sa formation sur le chemin du succès (19-18). Succès qui a pris un pris un peu plus de hauteur lorsque à l’ultime seconde de jeu, le talonneur Hugo Borras a clôturé le score (25-18). La saison prochaine à la faveur de ce titre, Ile sur Tet devrait normalement évoluer en Elite 1.