Ronan O'Gara se verrait bien entraîner l'Irlande, Dan Biggar généreux, trois Toulousains remis de leurs blessures, Joel Sclavi ambitieux et Hugo Zabalza au Stade français... Découvrez les cinq informations à retenir de ce lundi !

Ronan O'Gara rêve de l'Irlande

Vainqueur du Leinster à Dublin au terme d'une finale épique, sur le score de 27-26, le Stade rochelais de Ronan O'Gara a réalisé une performance mémorable. Invité du podcast rugby hebdomadaire de la BBC, l'Irlandais est forcément revenu sur cette performance hors normes, mais a aussi évoqué l'une de ses ambitions futures : entraîner le XV du trèfle. "Oui, bien sûr que je veux entraîner l'Irlande, mais je dois mériter ce droit", a affirmé l'ancien ouvreur.

Dan Biggar offre sa médaille

Il est là le beau geste de la journée ! L'ouvreur gallois de Toulon Dan Biggar a décidé d'offrir sa médaille de vainqueur à son coéquipier et arrière, Thomas Salles, hors groupe pour la finale face à Glasgow. Dans les colonnes de Var-Matin, il a expliqué sa décision : "Thomas, c'est un super mec, qui va bientôt quitter le club. Il la mérite autant que nous, car il a fait beaucoup pour l'équipe cette saison."

Trois Toulousains de retour

La coupure pour les finales de coupe d'Europe a permis à trois joueurs du Stade toulousain de faire leur retour après des blessures. D'abord le pilier droit All Black Charlie Faumuina, touché de longue date à un mollet. Il s'entraîne désormais normalement et devrait être apte, comme les troisième ligne Selevasio Tolofua et Yannick Youyoutte, respectivement opérés d'une hanche et d'un pied.

Joel Sclavi veut amasser les titres

Après avoir remporté une deuxième Champions Cup face au Leinster (26-27), La Rochelle ne veut pas s'arrêter là. Le pilier argentin Joel Sclavi a d'ailleurs osé la comparaison avec deux équipes qui ont régné sur leur sport pendant plusieurs années."Il (ndlr : Ronan O'Gara) veut construire une super équipe, nous regardons le Real Madrid et les Chicago Bulls de Michael Jordan, il veut construire une dynastie, mais nous devons d'abord gagner le Top 14."

Hugo Zabalza au Stade français

Les chaises musicales continuent au poste de demi de mêlée. Le Stade Français cherchait un neuf à la place de William Percillier, qui s'apprête à prendre sa retraite. Après les arrivées de Brad Weber et Jules Gimbert, c'est le Bayonnais Hugo Zabalza qui rejoint la capitale. Le Bayonnais a été libéré de son contrat par son club. Il sera numéro trois dans la hiérarchie parisienne.