Selon nos informations, Eric Escribano, manager du club blagnacais depuis six saisons, ne fera plus partie de l’aventure la saison prochaine alors que l’actuel président du club haut-garonnais lui donnait les pleins pouvoirs dans un rôle transversal allant de l’école de rugby à l’équipe première. En cause, des changements au sein du directoire que le manager ne digère pas.

C’est une grosse perte pour le club blagnacais. Technicien rigoureux, profondément humain, il avait su "créer un groupe" de joueurs pluriactifs capables de renverser des montagnes. Pour preuve, les résultats parlent pour lui : depuis qu’il était aux commandes de Blagnac Rugby, d’abord aux côtés de Christophe Deylaud puis dans un rôle de manager où il chapeautait ses jeunes coachs Frédéric Medvès et Romain Fuertes, le club n’a cessé de progresser : d’une demi-finale de Fédérale 1 en 2019, puis au sein de la nouvelle division Nationale que les Haut-Garonnais ont parfaitement apprivoisé jusqu’à s’offrir cette saison une merveilleuse demi-finale face à Dax, perdue les armes à la main au meilleur des deux rencontres après avoir gagné le match retour dans les Landes. Le directeur du centre de formation également sur le départ Selon nos informations, le directeur du centre de formation Pierre Verdenal quitte lui aussi le navire blagnacais et s’engage avec Provence Rugby. Si rien n’est encore officiel pour eux, Frédéric Medvès et Romain Fuertes devraient emboîter le pas de leur manager. C'est donc un nouveau cycle qui va démarrer au stade Ernest-Argelès.