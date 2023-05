Romain Sazy prendra sa retraite à la fin de la saison. Arrivé à La Rochelle en Pro D2, le deuxième ligne laissera le souvenir d'un joueur de devoir. Il quittera, surtout, le club maritime sur deux victoires consécutives en Champions Cup.

"Il y a 13 mois, Romain Sazy était un joueur du Stade Rochelais. Maintenant, c'est Romain Sazy, légende aux deux étoiles et ça me touche beaucoup." Le compliment sort de la bouche de Ronan O'Gara. Romain Sazy, en tenue de match, assis à sa droite en conférence d'après-match, est touché. Comme le remarque l'entraîneur irlandais, le palmarès de son deuxième ligne (36 ans) prend une autre épaisseur depuis un an.

Trois finales perdues...

Romain Sazy se voit-il soulever la Champions Cup deux fois de suite en signant à La Rochelle ? Même dans ses rêves les plus fous, sans doute pas. En 2010, le jeune deuxième ligne de 24 ans quitte Montauban, son club formateur, rétrogradé administrativement du Top 14 en Fédérale 1. Joueur de rotation à l'USM durant quatre saisons, il signe alors chez le promu rochelais. Objectif : accumuler les rencontres dans l'élite. Raté, après une saison, les Maritimes sont rétrogradés en Pro D2. Durant trois saisons, le Tarn-et-Garonnais se coltinera les déplacements à Auch, Béziers ou Albi. Sous la houlette de Patrice Collazo, arrivé en 2011, il devient le capitaine de touche des Maritimes, mais aussi un infatigable plaqueur. Dans l'antichambre de l'élite, les prémices des deux titres européens se dessinent aux côtés, déjà, de Uini Atonio et de Levani Botia.

? Le doublé. À Dublin. Avec 17 points de retard.



Tout simplement sublime, unique, exceptionnel, indescriptible ! \ud83d\udc9b#LEIvSR | #ChampionsCup | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) May 20, 2023

Incontournable en deuxième ligne, il permet à son club de remporter la finale d'accession en 2014 et de remonter en Top 14. Il sera de la première place surprise en 2017. Mais aussi des finales perdues. En 2019, celle de Challenge Cup. Mais surtout les deux face au Stade toulousain, en 2021. À chaque fois, il est le capitaine de la caravelle rochelaise.

... Avant le doublé de la consécration

Dans la fournaise du stade Vélodrome, Romain Sazy ne joue que cinq minutes de cette finale, déjà épique, contre le Leinster. Ce samedi, titulaire à l'Aviva Stadium contre ces mêmes Irlandais, il dispute 51 minutes. Avec le même sentiment d'être au Nirvana quand retentit le coup de sifflet final libérateur de l'homme en noir, dans un stade à l'ambiance soudainement devenue glaciale. Pourtant, même quand les supporters du Leinster poussaient leur équipe alors en train de corriger les Rochelais, Romain Sazy n'a pas douté. Pas cette fois-ci. Les défaites en finale appartiennent au passé. "On était trois fois sous les poteaux, on ne marque pas mais j’ai regardé les gars dans les yeux et je n’ai pas senti une seule seconde qu’on était inquiets, confessait-il devant les journalistes en conférence de presse. Il y a deux ou trois actions où on les met à mal. On se dit qu’on va jouer notre rugby, que ça va passer et le caractère de l’équipe fait qu’on arrive à inverser le match. À la mi-temps, c’est bizarre ce que je vais vous dire mais on était plutôt sereins."

Romain Sazy soulève la Champions Cup avec Grégory Aldritt Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Après la demie face à Exeter, Romain Sazy, 338 matchs sous le maillot jaune et noir, annonce au micro de France 2 sa retraite à l'issue de la saison. Sans savoir qu'un de ses derniers matchs serait cette finale contre le Leinster, une des rencontres les plus folles du rugby moderne, une de celles dont on rejoue le scénario encore dix ans après. "Dans quelques semaines j'arrêterai, alors vivre des moments comme ça avec ce public, c'est exceptionnel. Comme je disais à Uini (Atonio) avant le match, il y a neuf ans nous étions à Chaban, et depuis, on en a fait du chemin... C'est passé tellement vite. On est là pour vivre des moments comme ça. Ça prouve la progression de ce club qui est tellement fabuleux. Je suis fier d'être sur ce bateau."

Ces moments de galère en Pro D2, Romain Sazy ne les a pas oubliés. "C’est ma treizième saison à La Rochelle et je mesure le chemin parcouru depuis mon arrivée ici", déclarait-il dans le Midi Olympique en mars dernier. Mais pour sa sortie, le deuxième ligne ne se contentera pas d'une deuxième Champions Cup. "Le plan de marche est assez simple pour moi personnellement : je terminerai au Stade de France, assurait-il après la finale, au micro de Bein Sport. Je mettrai tout en œuvre pour y arriver et je demanderai un petit effort aux copains pour aller au Stade de France !" Romain Sazy deviendrait, alors, la légende aux deux étoiles et au bouclier.