Ce dimanche se disputaient les huitièmes de finale aller de Fédérale 2. Encore invaincu cette saison, Montmélian s'est incliné sur la pelouse de Saint-Jean-en-Royans. Dans une fin de rencontre folle, Gaillac s'est, lui, imposé sur le terrain de Balma.

L'exploit du week-end est pour Saint-Jean-en-Royans ! Les coéquipiers de Nigel Hunt, Manoël Dall'igna ou Timoci Nagusa se sont largement imposés ce dimanche face à Montmélian, 49-23. Ils ont même pris le bonus offensif. Il s'agit d'un exploit : les Savoyards n'avaient pas encore perdu de la saison. Ils s'étaient même imposés à deux reprises contre le SC Royannais en phase régulière.

Trois succès à l'extérieur

À cinq minutes du terme de la rencontre, Balma menait 20-9 sur sa pelouse contre Gaillac. Mais deux pénalités puis un essai à la dernière seconde ont permis aux Tarnais de s'imposer 20-22. Ils ne sont pas les seuls à gagner à l'extérieur. Rieum s'est imposé sur la pelouse du Stade Beaumontois (20-18) et Layrac est allé dominer l'Entente Aramits sur ses terres (32-26).

Courbevoie a acquis un succès bonifié contre Nantua (26-5). Montflaquin s'est imposé face à Cahros 19-11. Saint-Priest et Rion ont gagné sur leur pelouse mais ont laissé le bonus défensif à leurs adversaires, respectivement Le Havre et Soustons. Les huitièmes de finale retour auront lieu le dimanche 28 mai pour savoir qui se qualifiera en quarts et sera promu en Fédérale 1.