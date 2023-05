Plus de 40 000 personnes étaient réunies sur le port de La Rochelle pour accueillir les doubles champions d’Europe rochelais. Une communion totale comme point final d’un week-end parfait.

Même la pluie qui était annoncée à La Rochelle cet après-midi a attendu la fin de la parade pour ne pas gâcher la fête. Après une nuit intense et courte pour tous, supporters et joueurs se sont retrouvés à 16 heures sur le Vieux Port. Pour la quatrième fois de l’histoire du club (2010, 2014, 2022 et 2023), un bus a paradé à l'endroit le plus célèbre de la cité rochelaise (après le stade Marcel Deflandre peut-être).

Si les joueurs, le staff et les dirigeants se sont élancés de la gare de La Rochelle vers 16 heures, des milliers de supporters étaient déjà sur place depuis un long moment. Dès le midi, ils avaient envahi les terrasses pour profiter de la chaleur et du soleil d’un dimanche qui s’annonçait si particulier. Grâce aux écrans géants laissés à disposition également pour la journée, les images du parcours européen des Rochelais ont été rediffusées et les supporters ont de nouveau vécu les grands moments de l’édition 2023 du Stade en Champions Cup.

Dans les restaurants, l’heure était plutôt à l’organisation. Depuis jeudi, le monde ne s’arrête pas (ascension oblige) et les professionnels voulaient être persuadés de l'heure exacte de l'arrivée des joueurs pour avoir le temps de rentrer les terrasses. Arnold, gérant du "Pass-port" et du "Au poids du roy" savait à peu près à quoi s’attendre depuis la parade de l’année dernière. "Il y a encore plus de monde cette année", assurait-il lors d’une très brève pause.

Les héros ont été fêtés

Les héros sont arrivés après 16 heures en partant de la gare, dont le parvis a récemment été rénové. Chacun a pris son mal en patience, mais grâce aux écrans donc, mais aussi à une sonorisation mise à disposition des joueurs à l’intérieur du bus, les milliers de fans pouvaient entendre les joueurs lancer des chants à la gloire du Stade. La goffa Lolita, I will survive, plusieurs "ola", la fête était totale. Quentin Lespiaucq a lancé un "Chalalalalala" et a réussi à mettre à genoux plusieurs milliers de fidèles. Forcément, les chants célèbres du club ont été repris en boucle avec en fil rouge, l’indispensable : "Ici, ici, c’est La Rochelle !", qui n’a peut-être jamais aussi bien porté aussi son nom.

Grégory Alldritt, Romain Sazy et Ronan O'Gara ont dignement fêté leur titre. Midi Olympique - Paul Arnould

Reda Wardi chambre le Leinster

Sur le plan sportif, Leinster-La Rochelle est peut-être la nouvelle grande rivalité du rugby européen avec deux finales et une demi-finale en trois ans. En coulisses surtout, cette opposition a pris un virage à 90 degrés cette année, avec des Rochelais vexés de ne pas être assez respectés par les Irlandais, ou encore l’altercation qui a eu lieu entre les deux camps à la mi-temps de la finale, qui ne fera que renforcer la forte rivalité. Devant la foule immense du Vieux Port, le pilier gauche international Reda Wardi s’est permis un petit chambrage en scandant au micro : "Leinster, Leinster", à l’instar du célèbre chant de la province. De bonne guerre.

Bain de foule pour Uini Atonio, le trophée pour tous !

Georges-Henri Colombe, qui a rassuré tout le monde sur son état de santé, est descendu présenter le trophée aux supporters. Il a été suivi par Uini Atonio, qui s’est autorisé un bain de foule dont beaucoup se souviendront. Le manager Ronan O'Gara a longtemps été célébré. Le trophée, parlons-en. Les Rochelais en avaient deux ! Celui de l’année dernière, et la Coupe durement acquise la veille. Une d’entre elles a plusieurs fois été confiée à un agent chargé de la sécurité, qui avait pour mission de la faire passer dans la foule.

Bain de foule pour Uini Atonio, les célébrations continuent sur le Vieux-Port ! \ud83d\udd25#ChampionsCup pic.twitter.com/Dq00NvkA6C — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 21, 2023

Passé 18 heures, le bus finissait par atteindre la grosse horloge, le terminus de cette parade qui restera dans les annales du club. Les joueurs ont poursuivi le chemin de la fête, qui s'annonce en plus petit comité, tandis que plusieurs centaines de courageux pas encore fatigués, ont continué à chanter. La séparation entre les joueurs et les supporters était tout de même difficile, personne ne voulait quitter l'ambiance exceptionnelle d'une après-midi rêvée. Contrairement à l’année dernière, ils se retrouveront bientôt, et ce dès le week-end prochain pour accueillir à Deflandre le Stade français lors de la dernière journée de Top 14. Nul doute que les doubles champions d’Europe en titre seront une nouvelle fois fêtés.