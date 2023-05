À 3h45 du matin, l’équipe de La Rochelle est arrivée à l’aéroport et comme c’était prévisible, des centaines de supporters les attendaient, certains depuis plusieurs jours. Fatigués mais heureux, les champions rochelais ne réalisent pas encore l’impact de leur immense performance.

Ils sont arrivés plus tôt que l’année dernière, mais les supporters rochelais ne voulaient pas rater l’occasion d’accueillir leurs champions. Certains fidèles étaient présents avant minuit pour s’octroyer une place de choix derrière les barrières installées à l’aéroport de La Rochelle. Des heures de chants, de faux espoirs, d’attente, pour enfin apercevoir Romain Sazy et Grégory Alldritt, et avec eux l’ensemble du groupe rochelais. Une communion sincère, simple, entre des joueurs heureux mais fatigués et marqués par le terrible combat de Dublin, et des supporters ivres de bonheur.

Plus de 2000 supporters à 3h45 du matin pour accueillir les champions ?

(À tout à l’heure) sur le port !!! #LEIvLR #ChampionsCup #Championscupfinal pic.twitter.com/bgHOcZEyXA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 21, 2023

"On a l’impression d’être dans un rêve, confiait le pilier international Reda Wardi. Il faut se rendre compte que c’est bien réel, et il faut en profiter. Quel bonheur". "C’est fou, complètement fou", lâchait Brice Dulin, sans même y croire devant les plus de 2 000 supporters qui exprimaient leur joie. "On est tellement contents et on a hâte d’être à demain 16 heures sur le port", lançait Paul Boudehent, titulaire en troisième ligne à l’Aviva Stadium.

"On a fait l’impossible au Leinster en gagnant dans son antre. C’est exceptionnel au vu de l’entame de match catastrophique où nous avons été pris partout, confiait Sébastien Boboul, l’entraîneur des trois-quarts du club maritime. Félicitations à eux, parce que la force de caractère qu’ils ont eu, en étant menés aussi rapidement, chapeau".

Plus beau encore ?

Malgré la fatigue et l’émotion, joueurs, dirigeants et supporters ont fêté dignement ce retour sur le sol rochelais. Avec une petite pancarte à la main où il y avait écrit "Merci", le président Vincent Merling avait du mal à masquer son émotion. Les remerciements allaient dans les deux sens, et une immense proximité se ressentait entre tous ces amoureux des mêmes couleurs. Dublin 2023 est-il plus beau que Marseille 2022 ?

Les Rochelais s'étaient déjà imposés la saison passée face au Leinster. Icon Sport - Icon Sport

Pour Sébastien Boboul, les deux sont difficilement comparables : "L’année dernière gardera une saveur particulière car c’était le premier, mais celui-là est plus beau parce que gagner au Leinster, tout le monde les imaginait imprenables chez eux, et on a réussi à le faire, ils ont réussi à le faire".

"Je ne sais pas si je peux dire que c’est plus fort que l’année dernière parce que c’était le premier, mais ce n’est pas moins fort en tout cas, souriait Reda Wardi. Franchement de l’avoir fait chez eux, dans leur stade, devant leurs supporters, c’est immense". Dillyn Leyds, l’ailier du Stade rochelais, en avait des étoiles dans les yeux. "Pour moi c’est plus fort que l’année dernière. On ne réalise pas encore. C’est incroyable, incroyable ! Nous avons les meilleurs supporters au monde, les meilleurs !"

"On a encore faim"

Face à l’exploit maritime, difficile de ne pas penser à la fin de saison et au Top 14, qui manque encore au palmarès du club. Alors même que les festivités sur le Vieux-Port ne sont pas encore passées, le groupe rochelais semble habité par ce désir d’aller au bout dans les deux compétitions. "On va continuer, parce que la saison n’est pas finie, se projetait déjà Sébastien Boboul. Ce titre est magnifique mais on veut continuer à vivre des moments comme celui de ce soir, et même au stade avec les supporters présents. On n’a pas envie que ça s’arrête et on veut continuer à partager ces émotions". "La saison n’est pas finie, on a encore faim pour le Top 14", terminait Reda Wardi dans un sourire.

Revenus cette nuit d'Irlande, les joueurs de La Rochelle retrouvent ce dimanche leurs supporters pour la présentation du trophée et fêter la victoire. Début de la parade à 16 heures.https://t.co/mtwHRRODDm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 21, 2023

Cet après-midi, les joueurs et l’ensemble du staff sont attendus aux alentours de 16 heures sur le Vieux-Port de La Rochelle. Une nouvelle forte communion est attendue, entre un club et ses supporters toujours sur la même longueur d'onde. Réalisent-ils le poids historique de leur performance ? Il est sans doute trop tôt, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'important est ailleurs et personne ne veut descendre de son petit nuage.