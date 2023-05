Revenus cette nuit d'Irlande, les joueurs de La Rochelle retrouvent ce dimanche leurs supporters pour la présentation du trophée et fêter la victoire. Début de la parade à 16 heures.

Une grande fête digne d'une victoire épique. Arrivés à quatre heures du matin cette nuit par avion, les joueurs de La Rochelle ont été chaleureusement accueillis par les Rochelais qui tenaient à tout prix à vivre ce retour avec leurs joueurs. Ronan O'Gara et ses hommes n’auront que peu de répits avant de retrouver leurs supporters pour célébrer ensemble leur deuxième étoile.

\u2b50\ufe0f\u2b50\ufe0f Célébrons la deuxième étoile ensemble !



? Rendez-vous demain à partir de 14h00 sur le port de La Rochelle pour fêter le titre de Champions d'Europe tous ensemble et accueillir nos joueurs à partir de 16h00 pour la parade ! \u2728#LEIvSR | #ChampionsCup | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) May 20, 2023

Le club donne rendez-vous à son fidèle public à 14 heures sur le port pour le début des festivités et 16 heures pour le début de la parade avec les joueurs. Du haut de leur bus impérial, Grégory Alldritt et ses coéquipiers présenteront le trophée bien connu des Rochelais et participeront aussi à des séances dédicaces. L'emblématique port de La Rochelle n'a cessé de vibrer depuis le coup de sifflet final. Nul doute que la cité maritime vibrera encore pour plusieurs jours.