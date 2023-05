Recordman de points marqués dans le cadre de la Champions Cup, Ronan O’Gara semble parti sur les mêmes bases en tant que manager, après avoir réalisé avec la Rochelle un formidable doublé qu’il attribue volontiers à la détermination de ses hommes.

Quel est votre premier sentiment, après ce deuxième titre européen consécutif ?

C’est incroyablement bon, parce qu’on était vraiment mal en début de match. On a subi un rouleau compresseur pendant le premier quart d’heure. On savait qu’ils allaient nous proposer quelques astuces mais pas ça, au bout 45 secondes. Le Leinster a vraiment réalisé une entame fantastique. Au bout de 5 minutes, il y avait 12-0, puis 17-0 à la 11e... C’était très compliqué, ce n’était évidemment pas le plan. Nous avons développé une culture très intéressante au sein de l’équipe. Cela aurait été facile de renoncer dans ces conditions, et les joueurs ont fait tout l’inverse. Ils ont réalisé un effort gigantesque à 23 hommes et montré une détermination de vrais champions

Qu’avez-vous craint, après l’entame de match supersonique du Leinster ?

Ce n’était pas un début idéal pour nous, en effet… On avait imaginé plein de scénarios dans la semaine mais être menés 17-0 après 11 minutes, jamais ça ne nous serait venu à l’esprit. En début, le Leinster était comme possédé. Il y a eu plein de moments où ils nous dominaient même physiquement, j’ai le souvenir d’un plaquage offensif sur Seuteni. Mais ce qui est bien avec mon groupe, c’est qu’avec lui, il n’y a jamais de panique. Après le quart d’heure de folie du Leinster, on a commis une ou deux fautes bêtes de trop en première mi-temps mais il devenait de plus en plus évident que nous étions nous aussi dangereux lorsque nous portions le ballon.

On s’est convaincu que cela devait payer en deuxième période. On a d’abord trouvé des solutions au milieu du terrain, puis on a beaucoup appuyé sur nos ballons portés qui n’ont pas tous été récompensés, et on va regarder la vidéo pour savoir pourquoi. On ne nous a rien donnés, j’en veux pour preuve le carton très sévère dont a écopé Tawera Kerr-Barlow. Et pourtant, on a insisté, on les a usés et on les a fait craquer à la fin, comme à Marseille.

L'épique succès de La Rochelle contre le Leinster (27-26) est irréel et s'inscrit dans les plus grands exploits du rugby français. Mais cette victoire est-elle la plus grande performance d'un club de l'Hexagone ?https://t.co/duuiNWak61 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 21, 2023

À la différence que cette année, vous avez en plus dû faire preuve de caractère pour défendre votre ligne d’en-but jusqu’au bout...

En effet, après la transformation d’Antoine Hastoy, il restait 8 minutes et le Leinster s’est mis à bombarder notre ligne. On a été réduits à 14 après le carton jaune de Jonathan Danty, ils se sont rapprochés de l’en-but et ils ont pris ce carton rouge… C’est dommage pour Ala’alatoa, franchement. Pour déplacer les corps au déblayage, il faut arriver à cette vitesse-là. Peut-être que son bras a été mal positionné mais un carton rouge, c’était décevant pour ce joueur-là. C’est quelqu’un d’agressif dans son jeu, mais loyal.

Et maintenant, quel est l’objectif ?

Le groupe progresse, les garçons sont en demi-finale du Top 14, on n’avait pas vraiment fait de plan pour l’après-finale de Champions Cup. On va d’abord profiter, puis s’entraîner mercredi et jeudi avant notre match de samedi contre le Stade français. Mais honnêtement, le match important, c’est celui qui vient de se passer, pas le prochain.