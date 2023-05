Avec la victoire de Toulon en Challenge Cup, le RCT est assuré de disputer la prochaine Champions Cup, quelque soit son classement. De quoi changer les plans des clubs français à la lutte pour la huitième place du Top 14, qui n'est plus synonyme de qualification en Champions Cup.

Toulon retourne dans la cour des grands. Deux ans après sa dernière participation en Champions Cup, le RCT retrouvera la "grande coupe d'Europe" après sa victoire en finale de Challenge Cup face à Glasgow (43-19). Ce nouveau sacre permet surtout aux Varois de vivre une fin de saison plus tranquille. Car même s'ils finissent neuvièmes ou dixièmes, les guerriers de la rade seront assurés de disputer la Champions Cup la saison prochaine.

Une donnée qui change drastiquement les plans de la 26ème et dernière journée de Top 14. Avant la victoire toulonnaise, la huitième place était obligatoirement qualificative pour la Champions Cup, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Seul Montpellier peut encore y croire

Si Toulon finit huitième, les huit premiers sont qualifiés. Si le RCT finit neuvième ou dixième, seuls les sept premiers sont qualifiés. Dans le scénario où Toulon finit en-dessous de la huitième place, seul Montpellier pourra espérer arracher une septième place.

En cas de victoire du MHR et d'une défaite de Bayonne, les Cistes passeraient devant à la différence des points terrain. Castres et Clermont sont quoiqu'il arrive éliminés et joueront la Challenge Cup la saison prochaine.