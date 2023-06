Enorme performance du Stade rochelais en finale de la Champions Cup, ce samedi, à Dublin : les Maritimes ont terrassé le Leinster au terme d'un incroyable bras de fer (26-27). C'est fort, c'est fou.

La Rochelle a ajouté une deuxième ligne à son palmarès en conservant son titre en Champions Cup mais elle a aussi et surtout écrit une page de légende, ce samedi, à Dublin. Dans l’antre du Leinster, le club maritime a peut-être réalisé le plus grand exploit de l’histoire du rugby continental en venant à bout des Dublinois au terme d’une partie invraisemblable, insensée, irrespirable, magnifique.

Pour avoir un grand match, il faut deux grandes équipes. Ce samedi, le Leinster et La Rochelle ont offert un très grand match aux 51 000 spectateurs de l’Aviva Stadium, comme un magnifique témoignage qu’il y avait deux très grandes équipes réunies à Dublin. Le compliment ne consolera pas les Irlandais, tombés de très haut, mais tel est le sport : il ne peut y avoir qu’un roi sur le trône. Pour accomplir l’exploit à l’Aviva, les Rochelais étaient contraints de réaliser “leur meilleur match de la saison” et “d’être à 95 ou 100 % de leurs capacités”, comme l’avaient annoncé Antoine Hastoy ou Grégory Alldritt. D’entrée, ce sont les Leinstermen qui ont tutoyé la perfection avec une entame démentielle de précision, de clairvoyance et d’efficacité.

ÉPIQUE ! La Rochelle renverse le Leinster et conserve son titre ?\u26ab\ufe0f



Le résumé du match > https://t.co/URsiPbXqrl pic.twitter.com/sQ4gfM56fx — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

Ou quand le tableau noir devient réalité sur le carré vert : une merveille de combinaison sur une touche réduite conclue par Dan Sheehan, un mouvement dans le sens avec leurre, passe à plat et tout ce qu’il faut jusqu’à l’aile de Johnny O’Brien puis un coup d’oeil de génie de Jamison Gibson-Park pour le doublé de son talonneur ont donné à la Blue Army un avantage de 19 points avant même le premier quart d’heure de jeu. Les visiteurs étaient impuissants, spectateurs autant qu’acteurs de ce cavalier solitaire. Mais les Maritimes ont eu le mérite de garder la tête levée et de ne jamais baisser les bras. La puissance de leurs avants et un allant offensif certain leur ont progressivement permis de rétablir le rapport des forces. Et même de passer sous la barre symbolique des dix longueurs de retard au tableau d’affichage, à la pause, grâce à une percussion rageuse de Jonathan Danty puis à un joli essai d’Ulupano Seuteni (23-14).

Colombe en super-finisseur

Le vent était en train de tourner et le début de second acte le confirmait : Ulupano Seuteni cassait la ligne et était à un ou deux km/h de marquer un doublé, les avants jaune et noir avançaient à chaque impact et l’écart se réduisait lentement mais sûrement. Revenue à six points grâce à deux pénalités d’Antoine Hastoy, La Rochelle commençait à instiller le doute dans les esprits irlandais, qu’ils soient sur le terrain ou dans les travées. Et si le scénario du Vélodrome allait se répéter, un an plus tard ? La machine irlandaise connaissait des ratés inhabituels, avec une succession de coups de pied dévissés ou contrés.

Acculés dans leur camp, Josh Van der Flier et consorts résistaient avec acharnement et parvenaient à conserver leur avantage. Mais jusqu’à quand, se demandait avec inquiétude le peuple dublinois ? Deux groupés-pénétrants amenaient les Jaune et Noir auprès de l’en-but et George-Henri Colombe finissait par forcer la décision, avant que la transformation d'Antoine Hastoy ne permette pour la première fois du jour à La Rochelle de prendre les devants. La fin de match confinait à l’irrationnelle avec trois cartons jaunes, des actions en tous sens, un énorme temps fort irlandais et le coup de sifflet final de la délivrance. Les Rochelais pouvaient exulter. Ils sont champions et même bien plus. Ils sont dans la légende.