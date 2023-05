Le trois-quarts centre arrivé à La Rochelle à l’intersaison Ulupano Seuteni s’est montré extraordinaire avec, à son actif, une percée et un essai décisif. En dépit d'une discrétion naturelle, Ulupano Seuteni est en train de devenir un joueur de tout premier plan.

Il n’est pas le plus loquace des individus. Sa trajectoire s’est souvent déroulée à l’abri des projecteurs, mais Ulupano Seuteni aura marqué au fer rouge cette finale européenne. Le trois-quarts centre international samoan a marqué un essai décisif à la 38eme minute, son quatrième en sept matchs européens. À Dublin, il a surgi, placé dans l’intervalle par Antoine Hastoy pour ramener le score à 23-14, signal de la remontée et de la reprise de confiance des Rochelais. À la 43ee, on l'a vu aussi franchir encore servi par Hastoy, il se permit une sorte de "jonglage" qui mystifia totalement la défense adverse, il se permit une longue percée avant d’être repris à dix mètres des poteaux, ce qui provoqua une faute irlandaise et La Rochelle se retrouva à 17-23. On passe ici sur son abnégation en défense alors que le Leinster lançait des vagues potentiellement meurtrières.

Pendant dix-quinze minutes environ, on eut l’impression qu’il marchait sur l’eau. Il se comporta comme l’un des fers de lance du basculement de cette partie historique. Ce joueur arrivé en France dans la discrétion à vingt ans en 2013 à Toulon n’en finit pas de repousser ses limites. Ou plutôt des limites qu’on lui a prêté. On a de la peine à croire qu’il n’a jamais été jugé digne de jouer en Super Rugby quand il vivait en Australie son pays natal (il fut seulement réserviste chez les Reds du Queensland). Il était alors considéré comme un demi d’ouverture. Il arriva avec cette étiquette au RCT, il y joua peu mais son jeune âge lui ouvrit les portes du statut convoité de JIFF. Une décision capitale qu'il prit sur les conseils de son agent alors qu'il était à deux doigts de revenir en Australie.

Déjà en piste pour un doublé

Puis, il s’est fait peu à peu un nom à Oyonnax, à Bordeaux et désormais à La Rochelle depuis l’été dernier. Un fait nous avait interpellé en 2022, ses performances sous le maillot de l’UBB d’abord et surtout les regrets qu’il provoqua en Gironde quand il décida de prendre la route de la Charente-Maritime. Les Bordelais ont tout tenté pour le retenir. On se souvient de certaines déclarations de Christophe Urios à son sujet. On comprit alors que dans le petit monde du Top 14 , il jouissait d’une réputation de joueur de "première catégorie".

Ohlala Seuteni, quelle percée de fou ! Ca ne va pas au bout mais ca fait trois points avec la pénalité.. La Rochelle revient doucement mais sûrement. 23-17 pour le Leinster #ChampionsCup pic.twitter.com/bn8Gh9jL4v — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

Ulupano Seuteni s’est forgé une image de centre physique, rapide et dur au mal, avec une propension à rester debout plus souvent que la moyenne. Mais si Antoine Hastoy s’était blessé, c’était lui qui serait passé à l’ouverture. Pour sa première saison à La Rochelle, il est donc en piste pour un doublé qui ferait de lui un fétiche du club. On n’oublie pas non plus qu’il pourrait aussi disputer sa deuxième coupe du monde en septembre-octobre avec les Samoa, avec peut-être des exploits sur la scène internationale.