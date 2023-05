Fantastiques Rochelais ! Les Maritimes ont réalisé un des plus grands exploits français en s’imposant sur la pelouse du Leinster en finale de Champions Cup. Sur le Vieux-Port de La Rochelle, les milliers de supporters jaune et noir sont passés par toutes les émotions, jusqu’à l’explosion.

On connaissait la devise : "Impossible n’est pas Français". Il faudra désormais la transformer en : "Impossible n’est pas Rochelais". Les Jaune et Noir ont réalisé une immense performance en s’imposant sur la pelouse du Leinster en finale de Champions Cup. Mieux, ils sont revenus de l’enfer après un premier quart d’heure où ils ont été vite dépassés par les vagues irlandaises (17-0). Sur le Vieux-Port de La Rochelle, l’excitation d’une journée que tous attendaient légendaire est vite passée, et la fête qui avait été si belle dans les rues rochelaises, 3 heures, 4 heures, 5 heures, avant le début du match, s’est vite arrêtée. "Réveillez-vous les garçons" pouvait-on entendre venu de la foule. Les visages si enjoués du début de la journée ont basculé vers l’inquiétude. La crainte même, d’encaisser un lourd revers alors que les Irlandais étaient sur un nuage. "Ce n’est pas possible de rater autant un début de match", confiait Éric, dépité après quelques minutes et bien décidé à recharger son verre vide pour oublier une entame catastrophique. "J’ai peur que cette année ils soient vraiment au-dessus", regrettait de son côté Philippe, en se frayant un chemin dans la foule du bar "Au poids du roy" et du "Passe'port" pour apercevoir un bout d’écran. En dehors des pubs tous noirs de monde, plusieurs milliers de supporters ne lâchaient pas des yeux l’écran géant installé de l’autre côté du port, à la vue de tous.

Après la déception, l’espoir sur le Vieux-Port…

Et puis l’espoir est venu. Tout doucement. D’abord après une première longue séquence offensive où les supporters ont semblé retrouver les vertus de leur équipe favorite. Surtout après le premier essai de Jonathan Danty (19e), où les drapeaux ont de nouveau virevolté partout sur le port. Le match n’était pas fini, et les plus de 20 000 supporters croyaient de nouveau en l'exploit.

On se refait l’explosion de joie sur le coup de sifflet final ! Quel plaisir \ud83d\ude0d #ChampionsCup #LaRochelle pic.twitter.com/wRJxUuGsQq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

Le miracle est-il possible ? À la mi-temps, les Maritimes étaient derrières au score, certes, mais uniquement de neuf points, après un deuxième essai inscrit par Seuteni. À Dublin pour Sébastien Boboul, comme dans l’ouest de la France pour les fans du Stade rochelais, le discours était le même : "Nous avions huit points de retard la saison dernière, et aujourd’hui il y en a neuf. Tout est possible !", glissait Fabien, qui avait réussi comme nous à prendre de la hauteur pour suivre le match dans de meilleures conditions.

Pour les supporters rochelais, la mi-temps était l’occasion de reprendre un second souffle, après un deuxième essai inscrit par Seuteni juste avant la pause. Les plus téméraires anticipaient déjà les festivités en prenant le pari de sauter dans le port. "Nous sommes de Toulouse, mais aujourd’hui c’est : Allez La Rochelle" , encourageait un couple de sexagénaire. Je pense vraiment qu’ils vont le faire, cette équipe a montré qu’elle avait de la ressource.» Le début de deuxième période allait dans le sens de ces supporters d’un jour. En monopolisant le ballon dans le camp irlandais, l’espoir était complètement revenu dans les rangs maritimes. Les encouragements reprenaient de plus belle et les premiers véritables : "Ici, ici, c’est La Rochelle", étaient scandés par tous ces fidèles.

Le Vieux port exulte !! ? « Ici, ici c’est La Rochelle » ?\u26ab\ufe0f #ChampionsCup pic.twitter.com/lJjkYM8WUu — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

"C’est un truc de fou"

À chaque mêlée, à chaque maul, le bruit était plus fort à l’image des contacts qui s'intensifiaient sur la pelouse de l’Aviva Stadium. Une pluie fine s'ajoutait au contexte et à une atmosphère de plus en plus pesante. Jusqu'à l'explosion sur l'essai de Colombe à huit minutes de la fin du match qui permettait à La Rochelle de prendre pour la première fois l'avantage au score (26-27). "Ce n'est pas possible, on va le faire, comme l'année dernière c'est le même scénario, c'est un truc de fou", criait Josselin avec le maillot du Stade rochelais sur le dos. Des inconnus se prenaient dans les bras, s'embrassaient. Les dernières minutes étaient insoutenables. "On a marqué presque trop tôt", s'inquiétait un autre supporter qui voyait les Leinstermen repartir à l'attaque. Le Vieux-Port, qui venait d'imploser quelques minutes plus tôt, retenait désormais son souffle. Chaque seconde semblait durer une éternité. Et puis la libération. Le coup de sifflet final. Rarement, le Vieux-Port n'avait vibré avec cette intensité. Plus d'une vingtaine de courageux se jetaient dans le port, parfois dans le plus simple appareil. "On l'a fait", s'enthousiasmait un homme en nous prenant dans les bras. À l'épicentre de La Rochelle, la fête se prolongeait de longues minutes. Sans prendre beaucoup de risque, elle n'est pas près de s'arrêter.