À l’aéroport de Toulon-Hyères, plusieurs centaines de supporters ont reçu avec des chants, des cris, et une joie communicative la bande à Charles Ollivon, passé le premier avec le trophée européen.

Ils avaient une heure de retard, mais, comment auraient-ils pu leur vouloir ? Malgré la pluie, et cette longue attente, plus de cinq cents personnes ont bravé les conditions pour recevoir comme il se doit les nouveaux héros. Parmi la foule, beaucoup de jeunes enfants qui n’ont pas eu le loisir de connaître les heures de gloire, il y a maintenant une décennie. "Pour eux, c’est la première et ça nous met en joie de leur faire vivre ça", nous confie Stéphanie, mère de Lino, 9 ans. Le petit garçon avait des étoiles dans les yeux. "Je suis content, et j’ai hâte de voir la coupe."

Situé dans la première rangée, il a eu le bonheur de voir le scintillant trophée dans les mains de Charles Ollivon, sous les assourdissants « TOU-LON, TOU-LON, TOU-LON », et même de le toucher. "Des souvenirs pour la vie" a repris la maman.



Après quatre échecs en finale, l’entité au muguet a mis fin à la malédiction en venant facilement à bout des Glasgow Warriors (19-43), vendredi soir. Si certains arboraient de petits yeux à la suite "d’une nuit courte", se marre Jérémy Sinzelle, on sentait également beaucoup de soulagement chez les différents acteurs de la maison Rouge et Noir. Ce titre sauve la saison, et ouvre surtout la nouvelle ère marquée par la présidence de Bernard Lemaître. Toulon est entré dans l’histoire en devenant le premier club français à avoir remporté les deux titres continentaux.



Pour les festivités, les Fils de Besagne, club de supporters, avaient prévu quelques fumigènes et un feu d’artifice pour l’occasion. Un hommage salué unanimement par les joueurs. « C’est énorme, merci à vous et à tout le monde », s’est emballé Teddy Baubigny, qui a remporté son premier titre avec l’entité au muguet pour sa première année en bords de Rade.

Plus de peur que de mal pour les blessés ?

Une fois passés les remerciements, félicitations et les selfies, les supporters Rouge et Noir ont pris des nouvelles des blessés. Dans une finale parfaite, les ouailles de Pierre Mignoni et Franck Azéma ont perdu de nombreux éléments : Gabin Villière, Duncan Paia’aua, Dan Biggar (commotions) et Baptiste Serin (genou).



L’ailier et l’ouvreur étaient rassurés par leur dernière nuit. "Tout va bien, je me souviens de tout même si j’ai pris un petit coup sur une répétition de tâches", s’est confié l’international français, plus prompt à évoquer ce premier titre en club : "Enfin, enfin… Elle fait du bien". Pour le membre du XV du Poireau, lui aussi, le repos a été salutaire. "Ça va merci… C’est dommage pour moi cette première finale, mais le plus important, c’est de rapporter la coupe ici, pour les supporters." Le demi d’ouverture était incrédule devant l’accueil réservé.

Sorti le dernier du hall parmi ses partenaires, Baptiste Serin, auteur d’un doublé avant d’être contraint de céder sa place lors de la pause de cette finale, était toujours accompagné de ses béquilles. Mais, selon plusieurs partenaires, le demi de mêlée se sentait déjà mieux en ce début de week-end. À première vue, les ligaments croisés du maître à jouer n’étaient pas touchés. Des examens sont prévus en début de semaine prochaine.

D’ici là, les Toulonnais ont prévu de rallonger le plaisir. L’ensemble de l’effectif s’est donné rendez-vous au RCT Campus pour passer une nouvelle soirée ensemble et étendre la fête. Voilà huit ans que Berg n’avait pas vu un nouveau trophée. Les acteurs veulent profiter, avant de retourner au travail dans l'optique de la réception de Bordeaux-Bègles, dans le cadre de la dernière du Top 14.