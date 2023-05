La finale de la Challenge Cup entre Toulon et Glasgow a réuni 1 802 000 personnes sur France 3. Un très joli score pour la chaîne, avec 10% de part d'audience.

La finale de Challenge Cup a attiré les foules ce vendredi soir. Malgré un score acquis dès la mi-temps pour les Varois (21-0), cela n'a pas empêché les Français de zapper sur France 3 pour voir les coéquipiers de Charles Ollivon disposer sans trop forcer des Glasgow Warriors (43-19). La rencontre a attiré une moyenne de 1 802 000 personnes. Cela représente 10% de part d'audience. Seuls deux programmes ont fait mieux : Tropiques Criminelles sur France 2 avec 4 515 000 spectateurs (soit 24,4% de part d'audience) et Mask Singer sur TF1 3 217 000 (une part d'audience de 17,8%).

Une meilleure audience que le Top 14

\ud83d\udea8Quelle entrée du @top14rugby en 2023 ! Déjà une série de records !



Clermont/Toulouse :

?Meilleure audience depuis + de 5 ans (saison régulière)

\ud83d\udc65786k tlsp

\ud83d\udcc8Pic à 978k tlsp



\ud83d\udea8Records de saison (hors prime) :

\u2705Multirugby - 600k tlsp

\u2705Bayonne/Toulon - 546k tlsp pic.twitter.com/ahNdd5xz6f — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) January 2, 2023

La finale de Challenge Cup entre Varois et Ecossais a été plus suivie qu'une rencontre de Top 14 cette saison. À titre de comparaison, le match de Top 14 entre le Stade toulousain et Bordeaux, diffusé en clair sur C8, le 7 mai dernier. Il n'avait attiré "que" 879 000 spectateurs en moyenne. Selon Canal +, près de 786 000 personnes se sont retrouvées derrière leurs téléviseurs pour suivre la rencontre Clermont - Stade Toulousain, avec un pic à 978 000 spectateurs, le 1er janvier dernier, mais sur une rencontre diffusée en crypter. Il s'agit de "la meilleure audience depuis plus de cinq ans en saison régulière", d'après le diffuseur.