Légitimement déçu du résultat des siens, l’entraîneur de Glasgow Franco Smith a toutefois réservé un bel hommage à Sergio Parisse, dont il fut le coéquipier à Trévise puis l’entraîneur avec la Squadra Azzurra.

Quelle analyse faites-vous de ce résultat très sec pour votre équipe ?

Nous sommes très déçus du résultat, c’est naturel. Ce match marquait la fin de notre saison et on n’a pas obtenu ce qu’on voulait. Félicitations à Toulon, qui s’est très bien adapté à notre jeu en attaque comme en défense. La leçon pour nous, c’est que jouer une finale est une chose, la gagner en est une autre. Toulon a perdu quatre fois avant de la remporter.

Regrettez-vous d’avoir laissé Richie Gray sur le banc, dont l’absence a pesé en touche ?

Chacun peut avoir son opinion sur ce genre de question… Concernant Richie Gray, on a pris notre décision avec les infos dont on disposait. Les joueurs qu’on a choisi le méritaient, on ne remet en question la sélection de personne. On avait un plan et on ne peut pas dire qu’on a choisi la mauvaise équipe. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Sur le premier essai de Serin, c’est très bien joué de sa part. Ensuite, on a commis des erreurs et ils ont saisi leurs occasions… À 21-0 au bout de 20 minutes, ça devenait très difficile pour nous. On reste fier de notre saison, on a joué toute l’année le rugby qui nous correspond. L’issue n’est pas bonne mais on va en tirer beaucoup d’enseignements pour le futur. On conserve 96 % de ce groupe et il doit continuer à avancer pour être en mesure, bientôt, de ne pas seulement jouer une finale, mais de la gagner.

Il y a vingt ans, vous défendiez en tant que joueur les couleurs de Trévise en compagnie d’un jeune numéro 8, Sergio Parisse. Lequel probablement remporté son dernier titre à Dublin...

C’est vrai… Sergio a attaqué avec moi à 19 ans, dans l’équipe du Benetton Trévise… C’était un jeune homme mais on le sentait évidemment plein de compétences. Vingt ans après, il est encore là. C’est un gentleman de ce jeu et un personnage très important, sa présence est remarquable dans l’équipe de Toulon, notamment dans l’alignement. Pour l’avoir longtemps côtoyé, notamment avec l’équipe d’Italie, je peux vous assurer que c’est un joueur extraordinaire, rempli d’énergie en tant que capitaine. Sur le terrain, il a toujours répondu présent. Il a un peu manqué peut-être au quotidien dans la construction du rugby italien car il a fait le choix de faire sa carrière en France, mais il a tellement apporté à la sélection sur le terrain ou en dehors… Sergio, c’est avant tout une belle personne, un merveilleux exemple pour les jeunes joueurs. On s’apprête à lui dire au revoir, et malgré notre défaite je suis content pour lui qu’il puisse prendre sa retraite sur un dernier trophée.

L’imaginez-vous dans le futur sélectionneur de l’Italie ?

Ce n’est pas à moi de répondre à cette question… Mais ce qui est certain, c’est qu’on devrait le voir encore longtemps dans le milieu du rugby.