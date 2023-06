L’arrière Dacquois, formé au club et passé par le centre de formation montois, s’est imposé dans cette équipe en passe de faire remonter le club landais, en Pro D2…

Artisan de la victoire à Blagnac, pour le match aller de cette demi-finale de Nationale (12-32), l’arrière Théo Duprat se prépare à un retour gagnant sur ses terres. Les vingt points d’avance et le bonus offensif laissent entrevoir une belle marge de sécurité. Mais comme le savent les tennismen, la main ne doit pas trembler pour la balle de match ! Ce retour gagnant en cache un autre pour l’arrière rouge et blanc. Natif de Dax, Théo Duprat a connu toutes les catégories, aux côtés de joueurs comme Guillaume Cramont, (aujourd’hui pensionnaire du Stade Toulousain). Après deux années espoirs, il choisit tenter sa chance dans la préfecture landaise. "J’ai eu l’opportunité de signer au Stade montois pour évoluer en espoirs élite. J’ai beaucoup appris au cours de ces deux années et j’ai pu participer, la première année, à sept matchs de Pro D2. La deuxième saison a été moins prolifique pour moi", explique l’intéressé.

Nouveau projet, nouveau défi

Non renouvelé dans l’effectif montois, Théo Duprat répond favorablement à l’appel de son ancien club. "La venue de Jeff et le nouveau projet m’ont donné envie de revenir. J’ai décidé de tenter un nouveau défi avec mon club ! Habitant toujours à Dax, j’ai pu me rendre compte qu’il y avait du potentiel. Ce retour était un vrai challenge pour moi. Avec la présence d’un joueur comme Théo Gatelier, je savais que ça allait être compliqué. Mais j’étais tellement content de revenir, que mon but était de bien m’entraîner et de saisir ma chance, quand elle arriverait". En septembre, Théo Gatelier écope de quatre semaines de suspension. Le malheur des uns, faisant souvent le bonheur des autres, Théo Duprat saisit sa chance et s’installe au poste de numéro 15. "Ces circonstances m’ont permis de jouer et d’accumuler de la confiance. Pour une vraie première année dans l’effectif d’une équipe première, a fortiori celui de mon club, ces débuts ont été une aubaine. Jeff (Dubois N.D.L.R.) et tout son staff nous insufflent tellement de confiance, que les choses se sont mises en place pour moi comme pour tous les autres. Il n’y a pas eu de soucis avec Théo (Gatelier), on est pote. Le staff a choisi de nous utiliser ensemble sur le terrain et je crois que ça n’a pas trop mal marché…", nous confie le talentueux numéro 15.

De la confiance comme ciment

Pour le relanceur dacquois, "la préparation et surtout le stage de début de saison en Dordogne a posé les bases de ce qu’on a réussi à faire. On a tous adhéré au projet de jeu et la confiance que nous communique le staff a cimenté notre groupe. Quand j’y pense, cette année est passée tellement vite ! On a vécu des moments forts mais il nous reste un travail à terminer !" Ce travail à accomplir est celui de la qualification en finale et la montée du club en Pro D2. Mais comme le souligne Duprat, la satisfaction est également ailleurs : "On est tellement heureux de voir les gens revenir au stade ! Contre Blagnac, on s’attend à une grande fête. J’ai le souvenir d’un match amical contre le Racing pendant les fêtes, en 2011. J’avais 11 ans et j’étais rentré en tenant la main de… Julien Dechavanne, c’est fou !" Contre Blagnac, Théo Duprat rentrera devant ces tribunes garnies, en compagnie du même Dechavanne, mais comme acteur d’un retour… assurément gagnant !