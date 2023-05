La Rochelle et Toulon en patrons... Nos pronos pour les finales de Champions et de Challenge Cup

Ce vendredi sopir et ce samedi après-midi, deux clubs français jouent pour un titre. Toulon défie les Warriors de Glasgow pour le trophée de la Challenge Cup tandis que La Rochelle se mesurera à l'irrésistible Leinster pour le sacre en Champions Cup. Alors que les deux rencontres promettent un beau suspense, nous voyons les clubs tricolores faire le boulot... Voici nos pronostics !

Toulon - Glasgow

Toulon se doit une revanche, c'est certain. La raison principale, c'est que le RCT finit cette saison avec une immense frustration en championnat, avec un sprint final qui est pour le moment manqué. Si les raisons de cette probable non-qualification en phase finale sont largement débattues sur la rade, le gain d'un trophée pourrait faire, en partie, passer la pilule. Le RCT se retrouve en finale de Challenge Cup, comme il y a un an. La saison dernière, les hommes de Franck Azéma s'étaient inclinés face au Lou de Pierre Mignoni, devenu Toulonnais depuis.

Alors cette saison, il n'est pas question de laisser tomber cette Challenge Cup, qui glisse entre les mains des Toulonnais depuis trop longtemps. Jamais vainqueurs, les Rouge et Noir se sont déjà fait battre quatre fois en finale de cette compétition. Cette fois, ils seront à nouveau favoris face aux Écossais de Glasgow qui sortent d'une très belle saison en United Rugby Championship. Les hommes de Franco Smith ont été éliminés en quart de finale de leur championnat et ne comptent plus que sur cette finale de Challenge Cup. Le match promet d'être beau mais nous misons tout de même sur une victoire de Toulon, qui semble mieux armé avec le retour de nombreux cadres.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Leinster - La Rochelle

La revanche tant attendue de la finale de l'an dernier, ce sera pour samedi. À l'Aviva Stadium de Dublin, les Rochelais vont-ils réussir l'exploit de faire tomber de nouveau le Leinster ? Déjà bourreaux des Irlandais en 2021 et en 2022, les Maritimes ont de quoi y croire, au vu de leur forme actuelle et de la densité de leur équipe, qui semble être la kryptonite de ces Leinstermen réputés invincibles. La mission sera peut-être plus ardue qu'avant, mais qui aurait mis une pièce sur une victoire rochelaise l'an dernier en finale ?

Impressionnants de maîtrise face à Exeter en demi-finale, les hommes de Ronan O'Gara s'avancent sans pression à Dublin. Ils ont, pense-t-on, réellement pris l'ascendant psychologique sur le Leinster. Alors oui, cette année encore, nous voyons une victoire rochelaise, avec un gros match des cadres des Jaune et Noir, comme Levani Botia, Gregory Alldritt, Jonathan Danty ou encore Will Skelton.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle