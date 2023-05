Le 28 mai prochain, Twickenham accueillera la rencontre entre les Barbarians et l'équipe World XV. Cette rencontre se déroulera pendant "le mois des fiertés", qui a pour but de sensibiliser à la lutte contre l'homophobie. Dans les rangs du XV international, la présence d'Israel Folau fait grand bruit après ses propos homophobes. Une convocation dans le groupe du XV mondial face à laquelle la Féderation anglaise a décidé d'agir.

La RFU (Féderation anglaise de rugby) a dévoilé ce vendredi que le stade de Twckenham arborerait le drapeau arc-en-ciel à partir du 28 mai prochain et jusqu'à la fin du mois de juin pour célébrer le Mois des fiertés (1er au 30 juin). Et la date choisie n'est pas anodine. Ce week-end-là, l'enceinte anglaise accueillera le match entre les Barbarians et World XV, une sorte de "All-stars" de joueurs internationaux de différents pays.

Et parmi les joueurs de ce XV international, on peut retrouver l'ancien Wallabies Israel Folau. Auteur de propos homophobes sur ses réseaux sociaux en 2019, que la Féderation australienne avait jugé être d'un "haut niveau" de violation du code de conduite sportif, Folau avait été licencié et joue aujourd'hui sous la bannière des Tonga.

HERE WE GOOOO!



Our squad to face the World XV \ud83c\udf0e



"Soutenir les communautés LGBTQ+"

Dans un communiqué, la RFU a souhaité rappeler le souhait de faire du rugby "un sport inclusif pour les joueurs, les staffs et les fans, peu importe leur identité ou leur passé. [...] Les Barbarians ont choisi Twickenham et, même si nous n'avons aucun rôle à jouer dans le choix des joueurs, nous avons travaillé avec les organisateurs pour avoir un avant-propos dans le programme de la journée et nous hisserons le drapeau arc-en-ciel au-dessus du stade pendant la rencontre" est-il précisé dans le communiqué.