En 16e de finale retour de Fédérale 3, le club d'Alban ne dispose pas de bus pour se rendre sur la pelouse d'Issoudun, dans l'Indre. Le club tarnais a alors sollicité le club phare du département Castres, qui a accepté de prêter le bus de l'équipe professionnelle.

L'équipe du Canton d'Alban n'est pas sûre de se qualifier pour les 8e de finale de Fédérale 3 mais en tout cas, elle aura se rendra à d'Issoudun dans des conditions idéales. Vainqueurs du match aller dans le Tarn (25-18), les Albanais se rendront dans l'Indre avec un affrètement particulier : le bus du Castres olympique. Une situation assez amusante, qui résulte d'un concours de circonstances. En ce week-end prolongé de l'Ascension, le transporteur habituel d'Alban, ainsi que plusieurs autres, ont confié au club de Fédérale 3 qu'il serait compliqué d'assurer le transport des joueurs vers Issoudun. Après beaucoup de réflexions, une solution a donc été trouvée ces derniers jours, avec le soutien du Castres olympique.

Le dernier finaliste du Top 14, qui ne joue pas ce week-end en raison des finales de Champions et Challenge Cup, a accepté de prêter le bus des professionnel au club voisin. Une aide qui entre dans le projet 100% région lancé par le club tarnais. Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, le Directeur Délégué du CO explique : "Ce programme (100% région) prévoit des échanges de compétences entre notre club et les clubs partenaires. Ces échanges peuvent être sportifs ou autres." En arrivant dans l'Indre, les joueurs d'Alban auront alors une pression : celle d'être au niveau du CO, pour ce 16e de finale retour.