Grégory Alldritt a fait part, ce vendredi, de sa détermination à mener le Stade rochelais à un deuxième sacre en Champions Cup. Si le capitaine maritime est conscient que la tâche sera relevée, il sait ses troupes capables de tout renverser.

Ce vendredi après-midi, Grégory Alldritt avait le visage fermé à l'heure d'évoquer la finale de Champions Cup. Comme si, dans la tête, l'ultime lutte avait déjà commencé : "Depuis fin juillet on travaille dur pour en arriver à ce jour-là", posait le numéro 8.

Gregory Alldritt lors de l'ultime conférence de presse avant la finale contre le Leinster Icon Sport - PA Images

L'international et ses partenaires sont conscients du défi qui les attend à l'Aviva comme de leurs capacités à le relever : "On a confiance dans ce que le groupe produit. Notre challenge n’est pas d’arrêter le Leinster mais d’être dans nos standards, à 95 ou 100 % de ce que nous pouvons réaliser. Avec beaucoup d’humilité, on est conscient de nos forces. Si on est à notre meilleur niveau, on sait qu’on peut être très dur à battre." Une phrase régulièrement assénée par le capitaine maritime depuis des semaines : le déroulement de la saison, qui voit son Stade atteindre pour la troisième fois consécutive la finale de l'épreuve et qui l'a récemment vu signer une série de dix succès, lui donne raison. Les Maritimes n'ont en tout cas plus de complexes à nourrir à ce stade de la compétition : "Nous avons pris confiance en nous et en notre stratégie. Les deux finales perdues (de Top 14 et de Champions Cup en 2021) avaient été très dures à encaisser. Le groupe et le club ne se satisfont pas de jouer des finales. Ce titre nous a prouvé qu’on pouvait gagner et être une grande équipe."

On n'est pas là pour subir l'émotion

Un collectif qui devra vaincre le Leinster mais aussi la Blue Army entassée dans les travées de l'enceinte dublinoise : "L’an dernier, c’était à Marseille, là, c’est à Dublin. C’est sûr, ça ajoute quelque chose. Le challenge est juste énorme, ça nous motive énormément. On a la chance que le club ait organisé des transferts en avions. Nous aurons nos familles dans les tribunes et on pensera aux 30 000 personnes qu’il y aura sur le Vieux Port. Ça nous suffit."

Une mobilisation générale comme le témoignage d'une foi : tout le peuple jaune et noir croit le tenant du titre capable de réitérer la performance de l'an passé et même plus fort encore. Grégory Alldritt et ses coéquipiers s'y sont préparés, rugbystiquement et mentalement : "On n’est pas là pour subir l’émotion, on est là pour faire le job. Les émotions, ce sera pour dimanche à La Rochelle."