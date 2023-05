La large victoire finale du RCT face à Glasgow en Challenge Cup (19-43) a été marquée par les belles prestations de Baptiste Serin et Charles Ollivon. Derrière, Waisea Nayacalevu et Jiuta Wainiqolo ont signé des éclairs dont ils ont le secret.

15. Cheslin Kolbe : 6,5/10

L’arrière a répondu présent. Il a eu relativement peu de ballons à exploiter mais il a été précis dans son exécution, efficace en défense - quel plaquage à la 72e - et plutôt avisé dans ses choix de jeu, comme sur ce 50-22 réalisé à la 50e minute, qui a permis au RCT de renverser la pression.

14. Jiuta Wainiqolo : 6/10

On a senti le Fijdien en jambes sur les ballons à sa disposition. Son slalom dans la défense rappelle à quel point il est un danger rare en attaque (59e). L’ailier a d’autant plus célébré son essai qu’il avait été pris à défaut par le crochet intérieur de Kyle Steyn (56e). Si sa défense n'a pas été irréprochable, son bilan reste largement positif.

13. Waisea Nayacalevu : 6,5/10

Le centre fidjien reste capable de fulgurances décisives comme il l’a encore montré ce vendredi : il a signé un éclair sur le deuxième essai varois - il casse un plaquage, raffûte et accélère pour créer un point de fixation sur la ligne, aussitôt exploité par Baptiste Serin – et a terminé l’ouvrage collectif tout en puissance pour la cinquième réalisation toulonnaise. Pour le reste, il a tenu son rang même si des jeux au pied approximatifs ont terni sa prestation.

12. Duncan Paia'aua : non noté

Jusqu’à sa sortie après un choc avec Tuipulotu après la demi-heure de jeu, le centre australien s’était évertué à mettre la défense écossaise sur le reculoir par ses charges. Son successeur au poste, Jérémy Sinzelle (5,5/10), a été précieux de par son apport en défense.

11. Gabin Villière : 5/10

L’ailier français, de retour à la compétition après deux semaines aux soins, avait envie de bien faire. Ça s’est senti en défense où il a bataillé et s’est efforcé à assurer une bonne couverture. Mais en attaque, la réussite n’était pas au rendez-vous, à l’image de ces deux ballons cafouillés d’entrée, signe qu’il n’a pas retrouvé toutes ses sensations ni sa confiance. L’international a été remplacé par Mathieu Bastareaud à la pause sans que la raison de son changement ne soit connue.

10. Dan Biggar : non noté

La finale de l’ouvreur gallois aura à peine duré cinq minutes, la faute à une probable commotion sur sa première charge balle en main. Entré en jeu très tôt, Ihaia West (5,5/10) a géré les affaires courantes, non sans quelques maladresses comme sur cette pénaltouche non trouvée en début de seconde période. Il s'est fait un petit plaisir en marquant le dernier essai de la partie sur une prise d'intervalle.

9. Baptiste Serin : 7,5/10

Le demi de mêlée s’est occupé de tout. D’une belle inspiration - un jeu au pied rasant à suivre, il a trouvé l’ouverture une première fois (5e) avant d’inscrire un essai de filou, grâce à une feinte de passe sur la ligne. Entretemps, il avait déposé Vailanu d’un cadrage-débordement (16e). Quelques imprécisions (une pénalité manquée et un jeu au pied directement en touche) mais sa capacité à être décisif et son allant ont été des plus prépondérants. Il est rentré touché aux adducteurs à la mi-temps après un plaquage derrière une mêlée. Remplacé par Benoît Paillaugue, qui a pris le relais au but (2/3) et qui, plus surprenant, a gratté un ballon au sol (51e).

Toulon surclasse Glasgow en finale et remporte la première Challenge Cup de son histoire ! \ud83d\udd34\u26ab\ufe0f\ud83c\udfc6



Revivez le direct > https://t.co/3CmK38HP9f pic.twitter.com/Wl8FHJB05Q — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 19, 2023

8. Sergio Parisse : 6/10

S’il a perdu son premier ballon dès la 2e minute, ce fut la seule faute de goût de Sergio Parisse. Plus aussi tranchant que par le passé, bien sûr, le numéro 8 du RCT a néanmoins pesé de tout son poids dans l’alignement, où sa présence a considérablement gêné le talonneur Fraser Brown, incapable de trouver ses sauteurs. C’est d’ailleurs sur une touche perde par les Ecossais que Parisse a inscrit en force et entre les poteaux le deuxième essai de son équipe. Remplacé à la 70e par Mathieu Tanguy, l’international italien s’est même vu offrir une ovation méritée par le public de l’Aviva.

7. Charles Ollivon : 7/10

Dans le bain dès le coup d’envoi avec un duel aérien brillamment gagné à la réception d’un box*kick de Serin, le capitaine toulonnais a fait avancer son équipe en permanence ballon en main. Pénalisé à la 46e pour un contest illégal, il crut également être l’auteur d’un essai refusé par la vidéo pour avoir un peu trop anticipé sa montée au-delà des 15 mètres. Rien qui puisse décemment lui être reproché.

6. Cornell Du Preez : 7/10

Moins en vue offensivement que ses partenaires de la troisième ligne, le Sud-Africai s’est néanmoins avéré un des membres les plus précieux de son équipe de par sa présence au premier soutien dans les rucks, et surtout son abattage en défense qui le vit parfaitement neutraliser le numéro 8 adverse Dempsey, l’un des rares écossais un tantinet dangereux balle en main.

5. Brian Alainu’ese : 6/10

Comme toujours, le gentil géant du RCT s’est exprimé là où il s’épanouit le mieux, à savoir dans le combat au près où sa masse s’est avérée précieuse. Offensivement parlant, il fut l’un des seuls avants varois à ne pas passer systématiquement par le sol, délivrant même quelques offloads de qualité pas toujours égale.

4. Mathieu Tanguy : 5,5/10

Aligné aux côtés d’Alainu’ese pour densifier le cinq de devant, l’ex-Rochelais n’a pas failli à sa mission, emmenant notamment un énorme contre-ruck récompensé par une pénalité à la 22e. Il s’est également proposé à plusieurs reprises pour assurer des relais avec sobriété. Remplacé par Facundo Isa à la 58e, qui a apporté son punch malgré sa frustration d’être relégué sur le banc.

3. Beka Gigashvili : 5/10

S’il a connu quelques difficultés dans son exercice de prédilection de la mêlée fermée face à Bhatti, il a néanmoins obtenu une pénalité et un coup-franc importants en début de deuxième période. Mais surtout, le Géorgien a toutefois su trouver du travail sur les relances de jeu, où il a réussi à exprimer sa puissance ballon en main pour faire avancer son équipe. Remplacé à la 51e par Kieran Brookes,

2. Teddy Baubigny : 5,5/10

Attendu au tournant dans le secteur de la conquête, l’ancien Racingman a répondu présent en assurant ses lancers en touche, ce qui n’était pas simple dans la mesure où le RCT avait choisi de privilégier le fond d’alignement faute de deuxième ligne aériens. On l’a également vu récupérer plusieurs ballons au sol et surtout se démener en défense, à l’image d ce ballon porté « tué » à la 43e. Remplacé à la 46e par Christopher Tolofua, qui a multiplié les charges intéressantes et signé quelques « stops » spectaculaires.

1. Dany Priso : 5,5/10

S’il a poussé Zander Fagerson à la faute sur la première épreuve de force collective, l’ex-Rochelais n’a pas réussi à maintenir sa domination en mêlée par la suite. Qu’à cela ne tienne, dans un match où l’importance du combat collectif fut rapidement réduite à la portion congrue, Priso a fait valoir ses habituels points forts de la mobilité et de la disponibilité dans le jeu, signant même plusieurs relais qui ont donné de l’ampleur au jeu des siens. Remplacé à la 51e par Jean-Baptiste Gros, toujours aussi à son aise dans le déplacement.