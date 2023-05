Le deuxième ligne du Stade toulousain et du XV de France était l'invité de l'émission Via Rugby cette semaine. Thibaud Flament a évoqué son parcours peu commun, la Coupe du monde qui approche en France et la fin de saison avec Toulouse.

Thibaud Flament a changé de dimension cette saison avec l'équipe de France. Actuellement en phase de reprise après une commotion, le polyvalent joueur du Stade toulousain était l'invité de Via Rugby sur ViàOccitanie pour revenir sur sa saison, ses ambitions de fin de saison avec les Rouge et Noir. Celui qui a commencé le rugby en Belgique est également revenu sur son parcours, et sa période en Angleterre. "J'ai perdu mon accent" confesse-t-il dans un sourire. Coéquipier en club et en sélection d'Anthony Jelonch, le polyvalent stadiste a évoqué la convalescence de l'ancien Castrais. Pour lui, comme pour Fabien Galthié, Jelonch est impressionnant dans sa capacité à vite récupérer. Face à Brive le week-end du 27 mai, Thibaud Flament sera au repos avant de disputer les demi-finales et de tenter d'aller chercher un nouveau Bouclier de Brennus.