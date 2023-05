À l'occasion des 10 ans du premier titre de champion d'Europe du RC Toulon, Mourad Boudjellal et Bernard Laporte sont revenus sur ce succès face à Clermont, et le début d'une fantastique période pour le club de la Rade.

"Ce match a été LE match où l’équipe s’est vraiment construite. Où Carl Hayman, Bakkies Botha, Chris Masoe, Juan Lobbe, Matt Giteau, Jonny Wilkinson puis après Drew Mitchell, Bryan Habana sont devenus véritablement des coéquipiers". Avec ces mots, Bernard Laporte, manager du RC Toulon à cette époque, présente le début de cette épopée toulonnaise, ponctuée de trois titres de champion d'Europe et un Bouclier de Brennus en 2014.

Dans Midi Olympique, les deux hommes forts du RCT de l'époque, l'entraîneur Bernard Laporte, et le président Mourad Boudjellal, reviennent sur ce premier titre de champion d'Europe. "Ce match-là nous a aussi permis d’apprendre à gagner des finales, se souvient le fantasque président. Auparavant, on savait surtout les perdre. Deux échecs l’année d’avant (Top 14 et Challenge Cup en 2012) et un autre en 2010 (Challenge Cup). Personnellement, cela me pesait. Je commençais à croire que sous ma présidence, le RCT n’allait rien remporter en élite."

Nous n’étions plus une bande de mercenaires, comme disait la presse

Dans un podcast Midi Olympique de trois épisodes, acteurs du jeu, entraîneurs, présidents et journalistes reviennent sur cette finale de légende, remportée par le RCT 16-15. Le début d'une rivalité incroyable avec l'ASM. Pour les deux hommes, Clermont était bien plus un rival que le Stade toulousain. "La rivalité sportive était née de la demi-finale perdue à Saint-Etienne, après prolongations en 2010. L’année de l’arrivée de Bernard, il y avait aussi eu l’épisode de la "sodomie arbitrale". Et puis, l’ASM était une très grosse écurie. (...) Et puis culturellement, nous étions à l’opposé. Le club le moins riche était dans l’exubérance et le plus riche dans la retenue, confirme Boudjellal.

Après le succès en finale de Coupe d'Europe, les Toulonnais ont longuement fêté cette victoire historique. Bernard Laporte raconte une folle anecdote sur Delon Armitage. "Le lendemain de la finale, alors que nous avions choisi de passer la nuit avec les familles, tout le monde sauf les joueurs et le staff, repart vers Toulon. Chris Masoe vient me voir le dimanche soir et me demande : "Bernard, on aimerait maintenant se retrouver qu’entre joueurs et fêter la Coupe d’Europe". Je dis d’accord et je lui propose même d’annuler l’entraînement du matin. Mais Chris refuse, il dit que cela leur fera une limite et aussi un décrassage. Le lendemain, quand je monte dans le bus qui nous amenait au terrain d’entraînement, j’aperçois Pierre Mignoni, le regard noir. Je lui demande ce qu’il a, il me rétorque. "Et voilà, il n’en manque qu’un, c’est Delon".

Mais où est donc passé le trois-quart toulonnais, qui a récemment fait parler de lui en insultant les supporters clermontois à l'occasion du Hall of Fame ? En train de dormir tout simplement. "Pierre ne décollerait pas, Quand Delon rentre dans la salle, le regard penaud, il commence "coach, coach, excusez-moi !". Et là je lui rétorque fort pour que tout le monde l’entende. "Écoute, la composition d’équipe pour Toulouse, on n’en a pas encore discuté avec le staff, mais la seule chose dont je suis certain, c’est que tu seras titulaire à l’arrière !" Je me souviens qu’après coup, Pierre m’avait demandé si j’étais sûr de mon coup. Je lui avais alors répondu que ni lui, ni moi ne pouvions être sur le terrain mais que Delon avait dorénavant une grosse pression. Et le vendredi soir, il avait répondu plus que présent."

