Espoirs Nationaux : la colère de La Seyne, éliminée sur tapis vert

Malgré leur victoire contre Tyrosse en quarts de finale (15-11), les Espoirs Nationaux de La Seyne ont vu leur rêve brisé par une réclamation déposée par les dirigeants de Tyrosse en profitant d’un flou du règlement, ce que le manager des jeunes varois Marc Andreu ne pouvait que déplorer.

Victorieux sur le terrain de Tyrosse en quarts de finale des Espoirs Nationaux (15-11), les joueurs de La Seyne ne verront pas les demi-finales. En raison ? Une réclamation déposée par les dirigeants landais au sujet de la participation à la rencontre du pilier Yan Arnold (qui avait effectué plus de la moitié de la saison avec l’équipe première du club varois), examinée mardi matin et jugée recevable par la FFR, au point de rendre le gain du match aux Tyrossais. Logique ? Si l’on s’en réfère aux précédents de ces dernières saisons, probablement. Mais ce qui rend la pilule particulièrement amère dans le camp varois, c’est que ceux-ci ont commis leur "erreur" de bonne foi, les règlements au sujet des Espoirs nationaux étant particulièrement sujets à interprétation.

"En début de saison, chaque club reçoit un cahier de compétition qui explique toutes les règles lors de la phase qualificative et les règles lors des phases finales, nous expliquait l’ancien ailier international Marc Andreu, manager des jeunes Seynois. Dans ce cahier, il est stipulé que les joueurs hors d’âge (ayant plus de 23 ans, NDLR) doivent avoir effectué plus de 10 feuilles de matchs en espoirs pour pouvoir disputer les phases finales. Mais il ne mentionne aucun cas particulier pour les joueurs « dans l’âge », et c’est pour cela que nous avons aligné notre joueur, qui a 22 ans. Voyant cela, le club de Tyrosse a fait valoir un article du règlement général de la FFR (article 320.2). Le problème, c’est que le cahier que nous avions reçu en début de saison ne faisant aucune référence a cet article-là..."

Andreu : "Ce manque d’esprit sportif me désole"

Nul n’est censé ignorer la loi, bien sûr. Le hic ? Il est que nul n’est censé ignorer qu’un match de rugby, fut-il de phases finales, peut aussi se dérouler dans un certain fair-play). Les Varois ayant ici le sentiment de s’être fait prendre en traître par les Tyrossais dont le président, par ailleurs président de la commission fédérale des compétitions, connaissait probablement mieux le règlement que les adversaires.

"Ce qui me désole, c’est ce manque d’esprit sportif, déplorait Andreu. Pour vous donner un exemple qui s’est déroulé le même week-end, il y a eu exactement le même cas de figure avec un joueur de Dijon, qui affrontait Floirac. Le club de Floirac a signalé à ses adversaires avant le match qu’il avait un doute quant à la participation d’un joueur adverse, et les Dijonnais ont pu le retirer au dernier moment de la feuille de match. Si les dirigeants de Tyrosse l’avaient fait avec nous, nous aurions nous aussi changé de joueur, et tout se serait réglé sur le terrain… Mais voilà, ils ont préféré ne rien dire, pour pouvoir déposer réclamation en cas de défaite. Cela me pose un problème d’éthique, franchement. On ne fait que parler de valeurs dans le rugby, et les clubs amateurs sont composés de bénévoles, non pas de juristes ou d’avocats. Il n’y avait aucune volonté de tricher de notre part, il s’agissait juste d’une méconnaissance du règlement. Aujourd’hui, j’ai des joueurs de moins de 23 ans qui sont dévastés parce qu’ils ne pourront pas défendre en demi-finale la place qu’ils avaient gagné sur le terrain, et un dirigeant bénévole au fond du seau, qui a envie de tout jeter. Et moi, je suis juste ravagé pour eux. Je me dis juste que nos dirigeants devraient se pencher un peu plus sur la clarté de leurs règlements plutôt que songer à s’empiffrer de petits fours." Voilà qui est dit...