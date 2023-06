Des stars de NFL et de NBA au secours des « Irish » ?

Confrontés au péril d’une disparition pure et simple, les London Irish pourraient être sauvés par le rachat d’un consortium au sein duquel figurent des stars du sport nord-américain. Reste que l’affaire est loin d’être bouclée…

Les London Irish, en grande difficulté financière (une dette de 30 millions de livres est évoquée), ont jusqu’au 30 mai pour trouver un repreneur et éviter la disparition. Selon le Times, le club anglais pourrait être sauvé de la faillite par un consortium américain comprenant des stars américaines de la NFL et de la NBA. Le footballeur américain Ray Lewis, double vainqueur du Super Bowl avec les Ravens de Baltimore, et trois anciennes stars du basket, Julius Erving, Allen Iverson et Dikembe Mutombo, sont parties prenantes du groupe qui a entamé des pourparlers pour acheter les London Irish.

« Si cela [la prise de contrôle des London Irish] se concrétise, il est clair que ce sera un nouveau genre d’investisseurs, a déclaré, la semaine dernière, Simon Massie-Taylor, le directeur général de Premiership Rugby. Ils viennent de l’autre côté de l’Atlantique et ils s’intéressent à de nouveaux sports, c’est une nouvelle positive. »

La RFU attend les preuves

Reste que les dirigeants de la RFU attendent de recevoir les garanties et, à en croire The Times, il y a des doutes concernant le dénouement prochain du dossier. La Fédération a besoin d’une preuve de fonds et de la confirmation de l’investisseur proposé qui deviendrait le propriétaire de London Irish. De leur côté, les employés, qui ont reçu leur salaire d’avril avec une semaine de retard, ont été informés que « les deux parties s’attendaient à ce que l’accord soit conclu » avant la date limite de la RFU.

Si un accord n’est pas conclu dans les jours à venir et si les salaires venaient à ne pas être versés, le club risquerait d’être dissous. En attendant, loi du marché oblige, les clubs rivaux de Premiership font circuler des listes de joueurs dont ils pourraient devenir acquéreur, à l’instar de ce qu’il s’est produit pour les Wasps et Worcester.