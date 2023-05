Véritable nation émergente du rugby européen, la Géorgie ira à la Coupe du monde 2023 avec sans doute le meilleur effectif de son histoire. Les Lelos pourraient même jouer les rôles de trouble-fête.

La Coupe du monde 2023 va-t-elle faire bondir le rugby géorgien ? Jamais qualifiés en quart de finale depuis leur première participation au Mondial, en 2003, les Lelos s'avancent en France avec une génération impressionnante. En septembre, les coéquipiers de Merab Sharikadze tenteront d'arracher trois victoires et faire mieux que leur meilleur résultat dans la compétition, avec deux succès en 2011.

La dynamique : la Géorgie lancée comme une fusée

Pour leur sixième participation à la Coupe du monde, les Géorgiens ont sérieusement monté le curseur. Les Lelos sortent d'une année 2022 sensationnelle avec une victoire en Rugby Europe Championship (l'équivalent du Tournoi B) et des succès de prestige face à l'Italie et, surtout, contre le pays de Galles, à Cardiff.

Matthieu Jalibert face à la Géorgie. Icon Sport - Icon Sport

Invaincus dans le Rugby Europe Championship cette saison, les Géorgiens doivent maintenant se frotter aux géants mondiaux pour valider son statut de nation émergente. Lors de la tournée d'automne 2021, les Géorgiens avaient accroché un match nul face aux Fidji et avaient subi une défaite sèche contre le XV de France (41-15).

Le capitaine : Sharikadze, point central

Pour mener la Géorgie vers de belles promesses en septembre prochain, les Lelos pourront compter sur Merab Sharikadze. Véritable guide de la sélection géorgienne, l'ancien centre d'Aurillac (2014-2020) est retourné au pays en rejoignant la franchise du Black Lion en 2021. Tête de gondole de la troisième compétition européenne (Rugby Europe Super Cup), le club de Tbilissi a permis à plusieurs joueurs géorgiens de revenir au pays.

Merab Sharikadze est le leader de la Géorgie. Icon Sport - Icon Sport

Avec 91 sélections au compteur, Merab Sharikadze est l'une des principales menaces offensives des Lelos. Le centre est réputé pour ses qualités physiques et son impact ballon en main.

La pépite : Niniashvili dans les starting-blocks

Blessé depuis le 1er avril, Davit Niniashvili devrait bien être rétabli pour la Coupe du monde. Révélation de la saison passée, le Lyonnais est la bombe de la Géorgie et sort du moule "physique" de la majorité des Lelos. Ses appuis électriques et sa vitesse supersonique ne sont plus à présenter, mais après une saison entachée par une blessure, Niniashvili devra à nouveau monter le curseur sur la scène internationale.

Le calendrier : une opportunité en or

D'autant que la Géorgie sera dans une poule bien plus abordable qu'à l'accoutumée. Les Lelos débuteront leur compétition face à l'Australie (9 septembre) avant d'affronter le Portugal (23 septembre). Les Géorgiens termineront ensuite face aux Fidji (30 septembre) et le pays de Galles (7 octobre), deux adversaires que les Lelos ont su battre il y a plusieurs mois.