Le sélectionneur Fabien Galthié a donné des nouvelles d'Anthony Jelonch. Le troisième ligne du Stade toulousain est en convalescence depuis sa grave blessure au genou lors du Tournoi des 6 Nations, mais espère toujours postuler pour la Coupe du monde.

Depuis sa blessure au genou lors du Tournoi des 6 Nations, Anthony Jelonch a débuté une course contre la montre pour être prêt à temps. Un défi colossal pour le troisième ligne du Stade toulousain, victime d'une rupture du ligament croisé du genou le 26 février face à l'Ecosse lors du troisième match du Tournoi. Sera-t-il remis à temps ? Aura-t-il la possibilité de disputer la Coupe du monde ? Le sélectionneur Fabien Galthié a forcément été interrogé sur le sujet, et le sélectionneur n'a pas été défaitiste, loin de là. "Il pèse 106 kilos à l'heure actuelle. Je lui ai dit : "Tu es solide !", parce que je l'ai trouvé plus solide que d'habitude (rires). Il suit un programme de rééducation qui est approprié. Tout se passe très bien."

Opéré le 6 mars du genou, le troisième ligne de 26 ans (25 sélections) espère toujours participer au Mondial (8 septembre-28 octobre). Un mois après sa blessure, fin mars, il affirmait qu'il serait prêt pour reprendre le 15 août. Il confirmait également que le staff comptait sur lui, sans pour autant faire la préparation estivale. Une information validée par le sélectionneur lors de sa conférence de presse à Montgesty. "Les périodes à Monaco, Marcoussis et puis Capbreton nous laissent la possibilité de changer les 42 joueurs."

"Une capacité de récupération hors norme"

À moins de quatre mois du début de la Coupe du monde, Anthony Jelonch est espéré par l'ensemble du staff. Titulaire indiscutable du grand chelem français, et de la dernière tournée de novembre où les Bleus ont battu, en autres, les champions du monde Sud-Africains, sa blessure sur son plaquage face à Van der Merwe avait laissé des traces dans le groupe bleu. Trois mois plus tard, Fabien Galthié suit la convalescence de son troisième ligne de très près. "Il fait partie de ces joueurs exceptionnels qui ont une capacité de récupération hors norme. Le chirurgien ne comprend pas ce qu'il se passe avec Anthony Jelonch. J'ai une pensée aussi pour les joueurs qui sont en phase de reprise, ceux qui sont toujours blessés, peut-être de manière moins spectaculaire qu'Anthony, dont on se souvient tous du contexte. Nous accompagnons tous les joueurs."

Quelques semaines après sa blessure, son entraîneur au Stade toulousain Jean Bouilhou, était convaincu déjà, qu'il serait prêt pour l'échéance du Mondial. "J'ai senti un joueur convaincu et à titre personnel, je pense qu'il va réussir à surmonter cette épreuve et postuler pour l'équipe de France." Comme l'a confirmé le sélectionneur ce mardi, une première liste de 42 joueurs sera annoncée le 21 juin. Mais le staff se donne la possibilité de faire évoluer cette liste en cours de préparation. Le message de Galthié est clair : "Jusqu'au dernier match, j'invite l'élite du rugby français à se préparer à monter dans le bus de l'équipe de France." Après sa blessure, la question du temps de jeu des joueurs cadres du XV de France s'était posée. "Ce n'est pas qu'on joue trop, c'est qu'il y a trop de matchs, lançait le capitaine Antoine Dupont avant le début du Tournoi. Quand on fait partie du staff du XV de France ou d'un club de Top 14, on veut toujours mettre ses meilleurs joueurs sur le terrain, et c'est normal. Le problème aujourd'hui, c'est que le calendrier est trop chargé, et les plages de repos manquent cruellement."

Concernant Jelonch (20 matchs jusqu'à sa blessure, soit en février), son père avait pris la parole, regrettant la gestion de son fils de la part du staff français : "Qu'a fait le staff du XV de France ? Pourquoi avoir relancé Anthony, sorti pour un protocole commotion, alors qu'on avait deux remplaçants avec François Cros et Sekou Macalou ? J'étais dans les tribunes et j'étais fou. En le laissant se reposer, on aurait pu éviter ce qui est arrivé ensuite." Une blessure qui avait attristé le sélectionneur, et l'ensemble du groupe. Son remplaçant et copain François Cros, avait terminé le Tournoi dans la peau d'un titulaire, mais avec une pensée pour l'ancien joueur du Castres olympique. "Je suis tellement triste pour lui, expliquait-il dans des propos rapportés dans le Midi Olympique. Ça fait chier de perdre un ami. Anthony est un joueur très important de notre effectif, en sélection et en club. Il était en feu en ce moment."